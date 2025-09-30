ТРАГЕДИЈА У ЛАЗАРЕВЦУ Пијани возач (25) усмртио жену
30.09.2025.
Возач Л. М. (25) који је био под дејством алкохола аутомобилом је ударио жену С. С. (46) која је од задобијених повреда преминула.
Саобраћајна несрећа догодила се у понедељак увече око 23 сата у Великим Црљенима у Лазаревцу.
Жена је погинула на месту несреће, а како се наводи, она је ударена на око 10 метара од пешачког прелаза.
- Једино што знам је да ју је аутомобил ударио на око 10 метара од пешачког прелаза и да је возач био пијан. Наводно је имао више од 1.4 промила алкохола у организму - рекао је извор Информера упознат са случајем.
Према његовим речима аутомобилом је управљао младић који је одмах потом ухапшен због сумње да је пијан изазвао незгоду са смртним исходом.