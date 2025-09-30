broken clouds
ТРАГЕДИЈА У ЛАЗАРЕВЦУ Пијани возач (25) усмртио жену

30.09.2025. 08:16 09:01
Пише:
Дневник
Извор:
k1info.rs
Фото: Дневник

Возач Л. М. (25) који је био под дејством алкохола аутомобилом је ударио жену С. С. (46) која је од задобијених повреда преминула.

Саобраћајна несрећа догодила се у понедељак увече око 23 сата у Великим Црљенима у Лазаревцу. 

Жена је погинула на месту несреће, а како се наводи, она је ударена на око 10 метара од пешачког прелаза.

- Једино што знам је да ју је аутомобил ударио на око 10 метара од пешачког прелаза и да је возач био пијан. Наводно је имао више од 1.4 промила алкохола у организму - рекао је извор Информера упознат са случајем. 

Према његовим речима аутомобилом је управљао младић који је одмах потом ухапшен због сумње да је пијан изазвао незгоду са смртним исходом.

(k1info.rs)

