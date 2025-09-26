clear sky
(ФОТО) ПОРЕСКА УПРАВА УПОЗОРАВА ГРАЂАНЕ! У оптицају су лажни мејлови о „повраћају пореза“, НИКАКО их не отварајте

26.09.2025.
Фото: freepik, ilustracija AI

Пореска управа Србије упозорила је грађане на покушај преваре путем имејла, у којем се од пореских обвезника тражи ажурирање банковних података ради повраћаја пореза

Пореска управа упозорила је данас пореске обвезнике да уколико добију имејл поруку са прилогом који је наводно послала Пореска управа Републике Србије, у вези са ажурирањем банковних података за повраћај пореза, да у циљу безбедности својих података, не отварају прилог, нити да поступају према инструкцијама, а да имејл одмах обришу.

На фотографијама погледајте како изгледа покушај преваре:

да
Фото: printscreen / Poreska uprava
da
Фото: printscreen / Poreska uprava
da
Фото: printscreen / Poreska uprava

Подсетили су и да се у последње време све чешће појављују покушаји преваре путем електронске поште (тзв. фишинг поруке). Званична комуникација Пореске управе, како су истакли,  обавља се искључиво са званичне адресе са домена @purs.gov.rs.

Пореска управа пореска управа србије мејлови превара
