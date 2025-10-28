ОГЛАСИО СЕ ПРЕМИЈЕР СРБИЈЕ Мацут саопштио датум почетка АКАДЕМСКЕ ГОДИНЕ, а ево шта је рекао о обележавању 1. новембра у Новом Саду
Председник Владе Србије Ђуро Мацут рекао је да је повољна ситуација на већини факултета и да је план да се ова школска година заврши 31. октобра, а да нова крене у понедељак 3. новембра.
Одлука Сената универзитета је да нова школска година на свим факултетима у Србији почне 1. новембра, односно 3. новембра у понедељак.
Председник Владе Србије Ђуро Мацут рекао је да према плану који је направљен договор је да се ова школска година заврши 31. октобра, а да нова крене 3. новембра.
"Имамо повољну ситуацију, у већини факултета академска година је већ кренула. Остаје да комплетирамо и да сви факултети крену у нову школску годину. Неки факултети су проактивни као на пример они у Крагујевцу", истакао је премијер.
Мацут је истакао да су добре вести то што ће се у новој школској години попунити празнина која је настала у овој школској години. Навео је пример да је сада испитна сезона на Медицинском факултету на ком је професор и да се одржава октобарски испитни рок. Како је рекао, излазност је била добра и квалитет знања студената је био добар.
"Били смо пријатно затечени да смо поделили добре оцене. У сваком случају наши студенти су добро радили и учили, сам њихов приступ испитима показује да су надокнадили оно што је пропуштено у школској години коју сада завршавамо", рекао је Мацут.
Други циклус разговора са деканима
Премијер је рекао да је покренуо други циклус разговора са деканима факултета, да су већ неки разговори завршени, а да су декани долазили у Владу. Оценио је те разговоре као отворене и напоменуо да је закључено да увек постоје недостаци и потреба да се нешто унапреди.
"Постоји разумевање да морамо да сачувамо универзитете. Сви су свесни чињанице да је терет на управама факултета. Сви су свесни да ми морамо држати интегритет институција, и то је провејавало у разговорима.", каже Мацут и додаје да очекује завршетак разговора са деканима до краја недеље.
Напоменуо је да је био добар упис у два уписна рока на факултетима и да нема податке за трећи уписни рок. Према његовим речима, занимљиво је да слаби упис за наставничке смерове, типа ПМФ у Београду за наставничке смерове имају слабији уписни тренд, за разлику од учитељских", каже премијер.
Како каже, дошло је до застоја због непопуларности наставничких занимања, мора се нешто предузети, а битно је очување интегритета.
1. новембар дан када морамо да превазиђемо поделе
Мацут је рекао да 1. новембар није датум у календару већ дан који, како је истакао, треба провести у достојанству и одати пошту жртвама несреће.
- Ми морамо да изађемо из тога у миру и јединству, јединству осећања према страдалим нашим суграђанима, пре свега грађанима Новог Сада, али и Србије. Мислим да је то дан када треба да покажемо да можемо превазићи поделе, које су кренуле као протест због рушења тог објекта и развиле се у јасан политички покрет који је у последње време прерастао у агресију и анархистичко понашање на улицама - рекао је Мацут за РТС.
Нагласио је да држава мора бити организована и стабилна и да се мора обезбедити мир и осећај сигурности свим грађанима у Србији.
- Не можемо да допустимо да подржавамо или да будемо пасивни у односу на, рецимо, демолирање, рушење, нападе на имовину, на објекте. Не можемо то да толеришемо. То је знак слабости државе. Морамо да одржимо мир и да успоставимо поредак који треба да проузрокује и произведе заправо развојни момент и наставимо темпом који смо последњу деценију добро држали - казао је Мацут.
Додао је да 1. новембар треба да буде датум сећања на страдале у Новом Саду, али и симбол новог почетка.
- И јединственог става у држави да се морамо заједно окупити и кренути даље. Сви имамо своје животе. Ова земља мора да настави даље. Морамо ствари да сагледамо у динамичком смислу, морамо бити конструктивни у сагледавању садашњости и будућности - рекао је Мацут.
Нагласио је да ће држава 1. новембра осигурати да се сваки грађанин осећа безбедно и сигурно, без обзира да ли ће бити или не на најављеном скупу.Навео је да су сви протести до сада протекли у безбедној атмосфери и да није било инцидената који би нарушили стабилност државе
- Морамо наставити као јединствено друштво и мислим да ће после 1. новембра ствари кренути својим редовним токовима - рекао је Мацут.