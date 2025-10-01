light rain
”МАЂАРСКИ НАРОД НЕ ПОДРЖАВА УКРАЈИНСКО ПРИСТУПАЊЕ ЕУ” Орбан: Сутација је таква да једна грешка може прећи у светски рат

01.10.2025. 18:13 18:19
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник/Танјуг
БУДИМПЕШТА: Премијер Мађарске Виктор Орбан рекао је данас да је ситуација у свету таква да ''само једна грешка може прећи у светски рат'' и додао да се приступање Украјине Европској унији не може остварити "правним триковима" који заобилазе Мађарску.

"Ситуација је таква да и једна грешка може прећи у светски рат. Не постоји рационално израчунљиви проценат опасности, већ конфликтна ситуација у којој чак и једна грешка моћнијег играча може резултирати било чим, чак и светским ратом, рекао је Орбан пред неформални самит ЕУ у Копенхагену, преноси мађарска новинска агенција МТИ.

Говорећи новинарима пред састанак, Орбан је рекао да је видео изјаве које упућују на "правне трикове".

"Досадашње процедуре проширења вођене су у строго уређеном поступку, морамо се тога придржавати", додао је Орбан, наводећи да отварање и затварање сваке области захтева глас сваке државе чланице.

Украјинско приступање било је предмет референдума у Мађарској, а "мађарски народ је одлучио да га не подржава", рекао је Орбан и истакао да је Мађарска, "за разлику од многих других", демократија у којој народ одлучује о важним питањима.

Како наводи Орбан, Мађарска подржава стратешки споразум с Украјином, али не и њено чланство у ЕУ јер би то значило "увођење Европске уније у рат Русије и Украјине", додајући да би чланство Украјине значило да "већина средстава ЕУ иде Украјини"

"Не знамо где је њена источна граница, не знамо број њених становника и не може да стоји на сопственим ногама", навео је Орбан, уз оцену да Украјина ''није суверена држава''.

У вези с планираним зидом против дронова на источној граници ЕУ, Орбан је рекао да Мађарска подржава сву војну сарадњу.

"Ако нешто улети у Мађарску што нам не припада, оборићемо то. Са или без зида против дронова", истакао је мађарски премијер.

Извор:
Дневник/Танјуг
Пише:
Дневник
