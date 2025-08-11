(ФОТО) Позив из Новог Сада који је променио живот! ОЛИВЕРА ЈЕ ДОБИЛА БУБРЕГ Операција је УСПЕЛА, а сада следи опоровак
"Оливера, мислим да имамо потенцијалног донора за Вас", реченица је коју је Оливера Јовановић добила изненада и то онда када се најмање надала.
Спаковала је ствари и одмах се упутила у Нови Сад где јој је током ноћи између недеље и понедељка извршена трансплантација бубрега. Сада се опоравља.
Пре годину дана у Телеграфовом подкасту "Здраво са Иваном" Оливера из Удружења "Заједно за нови живот" говорила је о својој борби док се њено име налазило на листи за трансплантацију и док је ишчекивала вести које су стигле тек годину дана касније. Она је тада открила да јој се живот променио преко ноћи - најпре јој је умрла мајка, те је она остала да живи са баком, а онда је почела нагло да губи килограме, да има повишен притисак, да би на крају открила да има бубрежно обољење.
Изненадни позив и глас који јој је променио живот
Удружење "Заједно за живот" објавило је лепе вести које су изненадиле и саму Оливеру. Наиме, док је шетала поред Дунава примила је изненадан позив који јој је променио живот.
"Недеља предвече, мирно и уобичајено. Оља се спремала за шетњу Земунским кејом са кумом, њихов мали ритуал. Али уместо кафе поред Дунава, на телефону се појавио непознат број. Дуго је гледала у екран… а онда се јавила. Са друге стране глас који ће заувек променити њен живот: “Оливера, мислим да имамо потенцијалног донора за Вас.”
Торба, документација, пар најосновнијих ствари и пут за Нови Сад. Око 21х стиже на нефрологију КЦВ. Крв за анализе. Али није сама. Још четворо пацијената, међу њима и Биљана, чланица нашег удружења, стигла је са мужем и своје две девојчице. Пет живота на листи чекања. Те ноћи шансу ће добити само двоје.
Сатима су чекали… И тачно у 2.54 ујутру - одлука. Порука: “Идем на tx.” Сузе, страх, олакшање. Загрљај са тетком пун наде и тихе молитве. А мало даље, Биљана у загрљају својих ћерки, са оним тихим обећањем сваке маме: "Вратићу се брзо."
И тако, у тих пар минута, две жене , председница нашег удружења и Биљана, наша чланица, држећи се за руке кренуле су у операциону салу по нови живот. Без дијализе. Без ограничења.
Операције су прошле успешно.
Од срца им желимо брз и лак опоравак", написали су из Удружења.
Оливера није могла да води живот какав имају сви, није могла да планира путивања, да пије воду онда када пожели, и још много тога.
- Два пута недељно идем на дијализу, а знамо да дијализа није нимало лака. Тако да то "да" које би неко дао, јер ја не могу добити орган живог донора, мени би то као што видите, променило све - говорила је Оливера у нашем подкасту.
То "ДА" коначно је стигло и њеном ишчекивању је крај. Сада је чека опоравак.