”БИЛО ЈЕ НАПЕТО АЛИ НАШЛИ СМО РЕШЕЊЕ” Декан Дрид: Присуствовало је више од 100 студената; Нема блокаде факултета нити полиције у згради
НОВИ САД: Декан Факултета за спорт и физичко васпитање (ДИФ) у Новом Саду Патрик Дрид, који је 1. септембра ушао на тај факултет после вишемесечне физичке блокаде зграде, изјавио је данас, после састанка са студентима и наставним особљем да је нађено решење за даљи рад факултета и да ће се наставити испитни рок, наводећи да нема блокаде зграде факултета и да нема више полиције у згради.
Дрид је за Танјуг рекао да је на састанку било напето, али да је нађено решење.
"Направили смо ми неке уступке, они су направили неке уступке, као што иначе иде у дијалогу и у компромису. Нашли смо решење и идемо даље. Настављамо са радом, настављамо са испитима, да приведемо крају, да можемо почети следећу школску годину на време", истакао је Дрид.
Навео је да је нађен компромис и да и студенти и професори сада нормално улазе и излазе из зграде факултета.
Дрид је рекао да је данашњем састанку присуствовало више од 100 студената и скоро сви професори.
Истакао је да је прошле недеље полагано 1.500, а да је положено око 1.100 испита.
Руководство Факултета спорта и физичког васпитања Универзитета у Новом Саду је 6. септембра позвало све наставнике и студенте да присуствују данашњем састанку и навело да је циљ састанка постизање договора око испитних рокова и вођење конструктивног дијалога о студентским захтевима.
Дрид је 1. септембра ушао на факултет, коју су студенти у блокади физички блокирали од 22. априла, а тада је навео да ће у згради остати док не буде припремљена за испитни рок.
Полиција је на његов позив обезбеђивала зграду, а студенти у блокади су потом позвали на протесте испред зграде, током којих су учесници више пута покушали насилно да уђу у зграду нападајући припаднике полиције.
Факултет је 3. септембра саопштио да је у згради извршено уклањање отпада, детаљно чишћење и проветравање, техничка провера водовода и електроинсталација, као и дезинфекција, дезинсекција и дератизација.
Како је објављено на сајту ДИФ-а, испитни рок је почео 1. септембра, а испити су одржавани у згради на Ђачком игралишту и на базену.