ДВЕ ДЕЦЕНИЈЕ ПОСВЕЋЕНОСТИ ДЕЦИ И ПОРОДИЦАМА У КРИЗИ Фондација СОС Дечија села обележила јубилеј
БЕОГРАД: Фондација СОС Дечија села обележила је две деценије посвећеног рада и подршке деци, младима и породицама у кризи, током којих је, како је нагласила директорка Фондације Весна Марковић, подржала више од 116.000 суграђана којима је помоћ била потребна.
Марковић је навела да Фондација која спроводи пет кључних програма широм Србије са циљем да помогне онима којима је помоћ најпотребнија, јубилеј прославља са срцима пуним захвалности и поноса.
"Не славимо само 20 година рада, већ хиљаде осмеха и прича деце која су уз нашу подршку стасавала у храбре и одговорне људе. Током година, наш рад се развијао у складу са потребама заједнице и прилагођавао друштвеним променама и изазовима. До данас смо подржали више од 116.000 деце, младих и одраслих. Иза тих бројки стоје животи који су се променили, породице које су остале на окупу и млади који су добили прилику да изграде своју будућност. Наш пут траје све док постоји макар једно дете које чека дом или породица којој је потребна подршка", навела је она, саопштено је из Фондације СОС Дечија села.
Најраспрострањенији од пет програма које фондација спроводи је програм "Јачање породице", који се реализује у девет општина широм Србије.
Ту су и Центар "Јаки млади' за осамостаљивање и запошљавање младих из осетљивих група, Програм подршке мајкама и бебама без основних услова за живот, Дневни боравак за децу и младе са проблемима у понашању.
Фондација такође пружа подршку развоју хранитељских породица које живе у СОС Дечијем селу у Краљеву.
Кроз Програм јачања породице ојачано је 1.757 породица, међу којима је у СОС Дечијем селу у Краљеву дом пронашло 169 малишана, наводи се у саопштењу.
У име Одбора за права детета Народне скупштине Србије, присутнима се током свечаности обратила заменица председнице Одбора, Загорка Алексић.
"Честитам Фондацији СОС Дечија села Србија значајан јубилеј и захваљујем на свему што чините за децу, младе и породице у ризику. Хвала вам на посвећености, подршци и солидарности коју свакодневно показујете, као и на примеру који дајете свима. Ваша визија - да ниједно дете не треба да одраста само, већ у дому пуном љубави - није само ваша мисија, већ и наша заједничка обавеза", поручила је Алексић.
Централни део прославе био је премијерно приказивање документарног филма о стварним причама учесника програма Фондације.
Такође, гости су могли да погледају и изложбу дечјих радова насталих у оквиру програма "Јачање породице", Дневног боравка и Центра "Јаки млади", уз снажну поруку наде и креативности најмлађих. Током хуманитарне лицитације, присутни су откупљивали радове и тиме директно подржали наставак програма.
Свечаности су присуствовале бројне званице из државних институција, корпоративног сектора, партнерских организација и дугогодишњих донатора Фондације.
На свечаности су уручене захвалнице партнерима и донаторима који су допринели одрживости програма.
Међу добитницима су Међународна организација СОС Дечија села, Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог, Заштитник грађана, градови Београд, Ниш и Краљево, општине Трстеник, Врњачка Бања, Гаџин Хан и Земун, Центар за социјални рад "Свети Сава" из Ниша, ХГФД фонд из Немачке, Мрежа организација за децу Србије, Удружење "Ластавица" из Прага, МК Група и Александар Костић, компанија Делез Србија, Невена Херцог Чаловска, Дамир Ћорић, Милош Стефановић, Оливер Регл и дугогодишњи донатор и члан Клуба "Златно срце" Небојша Личина.