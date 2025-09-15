БЕБЕ ВЕЋ У МАЈЧИНОМ СТОМАКУ ИМАЈУ ПРЕКОМЕРНУ ТЕЖИНУ Речи познате нутриционисткиње одјекнуле Србијом: Све више деце има ОСТЕОПОРОЗУ!
Број гојазне деце, посебно у градским подручјима и у средњим/развијеним земљама, први пут је премашио број потхрањене деце, нови је извештај Уједињених нација. ,Међутим, гојазност је у порасту и код деце и код одраслих у готово свим деловима света, укључујући и сиромашније земље.
Један од шокантнијих података је да све више деце има остеопорозу, болести која се манифестује смањењем густије костију, која се до сада манифестовала само код старијих особа.
-Све је то због инстант пића. О томе треба да се прича. Инстант храна је присутна, а министарство је кренуло да прави школске ужине са тимом нутрициониста још пре шест година. Ако на годишњем нивоу добијете један килограм, ви одмах треба да идете у саветовалиште, јер је то знак да сте почели с лошим навикама- истакла је нутриционисткиња Милка Раичевић за Пинк телевизију.
Она је нагласила да деца у стомаку већ имају вишак килограма, односно 4,5 килограма.
-Потхрањену децу не виђамо. То су деца са мањком телесне тежине. Деца нам не пију воду, присутне су пекаре, палмино уље, шећер. Променили смо навике, ви више не видите да дете једе пасирани парадајз, већ кечап који је пун шећера- навела је нутриционисткиња.