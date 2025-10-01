Историјски искорак за Србију! „ТОРЛАК” ПРВИ ПУТ ПРОИЗВЕО СВЕ ПОТРЕБНЕ ВАКЦИНЕ ПРОТИВ ГРИПА Уговорено 332.340 доза ЦЕПЉЕЊЕ ПОЧИЊЕ 6. ОКТОБРА
Вршилац дужности директора Института за вирусологују, вакцине и серуме „Торлак” проф. др Дарија Кисић изјавила је данас да је овај институт први пут у својој историји произвео све потребне вакцине против грипа за одраслу популацију Србије.
Ово је историјски искорак и велики јавноздравствени успех за нашу земљу, навела је Кисићева. Она је захвалила запосленима на овом институту на доприносу да се постигне овај успех.
„Поносна сам на све запослене Института „Торлак”, који су својим знањем, стручношћу, преданим радом и несебичним залагањем омогућили да остваримо овај резултат од националног значаја. Хвала свима који верују у наш рад – настављамо заједно ка још већим достигнућима”, поручила је Кисић на Инстаграм профилу.
Институт за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут” саопштио је јуче да ће вакцинација против сезонског грипа отпочети 6. октобра, након извршене дистрибуције вакцина на вакциналним пунктовима у надлежним домовима здравља, а за сезону 2025/2026. планирано је и уговорено укупно 332.340 доза вакцине против грипа.
Они су навели да тровалентна вакцина против грипа садржи два типа А вируса грипа и један тип Б овог вируса, у складу са препорукама Светске здравствене организације за северну хемисферу и одлуци ЕУ за сезону 2025/2026. године, а на основу доминантних типова вируса грипа регистрованих у циркулацији у претходној сезони за које се очекује да могу да изазову како спорадично тако и епидемијско јављање грипа у популацији у сезони која следи.
Додају да четворовалентна вакцина против грипа садржи два типа А и два типа Б вируса грипа.
Време неопходно за стицање имунитета износи две-три недеље након вакцинације, а поствакцинални имунитет варира и траје од шест до 12 месеци.