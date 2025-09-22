ЈЕСЕН ЈЕ НАЈТЕЖИ ПЕРИОД ЗА ХРОНИЧНЕ БОЛЕСНИКЕ Корона и грип поново ПРЕТЕ, а ове групе људи морају бити посебно опрезне
Долазак јесени и хладних дана са собом носи разне инфекције, а важно је да се напомене да коронавирус и даље не треба схватати олако, а то нарочито важи за оне који болују од неке хроничне болести.
За Euronews Србија је докторка Ивана Стефановић из Хитне помоћи објаснила ко од грађана треба да буде опрезан.
"Што се короне тиче, сви треба да будемо опрезни јер не знате које је лично својство сваког организма. И млад организам на корону може да реагује неком бурном реакцијом, али глобално пацијенти који већ болују од хроничних болести, труднице, дакле те осетљиве категорије пацијената, нарочито онколошки пацијенти, треба да буду опрезни, јер је корона и даље смртна", рекла је докторка.
Истакла је да ни млади не треба да занемарују вирусну инфекцију и да никако не треба да иду на посао са повишеном температуром.
"Ми смо сви склони да мало више радимо и да неке симптоме занемарујемо, а то оставља последице. Срце је увек укључено у ту реакцију, па је онда једна од тежих последица ковида и код младих особа, био миокардитис. Сви треба да будемо опрезни, а нарочито старије особе са хроничним болестима", казала је саговорница Euronews Србија.
Које здравствене тегобе ових дана највише муче грађане?
Докторка је за Euronews Србија испричала и које су здравствене тегобе ових дана највише мучиле грађане.
"Због овог времена, које је било мало нестабилно, јер је током дана јако топло, а током ноћи буде хладније, јављали су се пацијенти због хипертензије. Такође су нас једне недеље звали из због хипотензије", изјавила је саговорница.
Напоменула је и да су се грађани жалили због алергијских реакција на амброзију и да је њен пик почео мало касније, те је због тога септембар месец био баш тежак. Истакла је да 4. или 5. октобра почиње вакцинација против грипа и позвала грађане да се вакцинишу, као и за ковид.
"Дакле, кад кажу то је само грип, грип уопште није само и даље је велика смртност у одређеним категоријама", додала је др Стефановић.
Како да се грађани припреме за прелазак лета у јесен?
Докторка је објаснила и како да се грађани припреме за прелазак лета у јесен.
"Само разумно понашање, ништа се страшно неће десити, наш организам има капацитет да се адаптира на промене температуре, промене ваздушног притиска. Значи будите умерени, срце ради под повећаним напором када треба да одржи унутрашњу температуру, он мора да прошири крвне судове на периферији кад је топло и да сужава кад је хладно", казала је саговорница за Euronews Србија.
Срцу је, према њеним речима, потребно много енергије за то и зато је најважније да они, који болују од неке болести срца, смање физичке напоре.
"Значи, тада само смањите своју активност. Наравно, шетајте и све оно што прија вашем организму радите, али немојте га додатно оптерећивати и то важи за све", истакла је.
Како је протекла ноћ у Београду?
Докторка је за крај рекла да је ноћ у Београду тешко прошла. Јуче током дана је било 160 интервенција, 47 на јавном месту. Током ноћи је било 118, 26 на јавном месту. Повређено је троје мотоциклиста.
"Молим вас, будите опрезни у саобраћају. Нарочито сте изложени јер су ваше повреде много теже ако сте као бициклиста, мотоциклиста или на тротинету и то више није наивно са брзинама које се постижу у односу на то да сте заштићени у аутомобилу, наравно, ако сте везани појасом", закључила је др Стефановић.