РУСКА ВАКЦИНА ПРОТИВ РАКА УЛАЗИ У ЗАВРШНУ ФАЗУ Србија би могла бити међу првим земљама која ће је добити
Др Сергеј Бољевић, шеф Катедре за патолошку физиологију на Сеченовском универзитету у Москви, члан истраживачког тима који развија нову мРНА вакцину за лечење рака, изјавио је у емисији "Срби у Русији" да Србија може значајно да профитира од овог пројекта - како у приступу третманима, тако и евентуално у домаћој производњи.
Шта је ова вакцина и како ради
Др Бољевић је објаснио да ова вакцина није превентивна у класичном смислу - не служи да спречи настанак рака, већ да лечи рак активацијом сопственог имуног система пацијента:
- Када се у организму појави рак, он је заштићен као кишобраном. Организам не може да га нађе и зато не може да се брани. Не може да га препозна... Ми тај кишобран скидамо и стимулишемо сопствени имунитет. Дакле, када је кишобран скинут, сопствени имунитет човека убија ћелије рака - објашњава он.
Према његовим речима, вакцина се прави персонализовано за сваког појединог пацијента и конкретан тумор. Важна иновација је коришћење вештачке интелигенције:
- Ћелије рака су јако способне. Када бисмо нормалну ћелију могли да доведемо на такав ниво да ради као ћелија рака, могли бисмо да, рецимо, полетимо на Марс. А до Марса нија лако доћи. Морате отићи и вратити се, а за две године колико ви тамо летите, суочавате се са гравитацијом, па мишићи атрофирају, а имате и зрачење... А све то ћелија рака може да поднесе - каже Бољевић додајући да данас добијање вакцине против рака много извесније и лакше него раније, јер постоји помоћ вештачке интелигенције.
- Узимамо материјал од тумора и материјал од здраве ћелије, и треба да нађемо где је та мутација. Људи би то радили годинама, а вештачка интелигенција направи милијарде брзих комбинација у року од сат ипо, два. Она даје одмах резултат. И ми на основу њиховог резултата, резултата вештачке интелигенције, правимо вакцину за сваког пацијента одвојено. То су персонализоване вакцине - каже он додајући да једном када се пацијент излечи, тај рак више неће добити.
У првој фази, како је рекао, вакцина ће се примењивати код најдоступнијих тумора за праћење - меланом, потом рак коже, а потом планирају рак плућа, бубрега, дојке, панкреаса итд.
Клиничка испитивања, ефикасност и доступност
Др Бољевић је истакао да су експерименти на животињама показали фантастичне резултате. Меланом је већ тестиран, па и други тумори.
Клиничка испитивања на људима планирају се да почну у септембру наредне године. За пацијенте у Русији, вакцина би била бесплатна, укључена у систем државног здравственог осигурања.
Предност за Србију
Најзанимљивији део за грађане Србије јесте да др Бољевић и тим не само да нуде да Србија учествује у студији, већ да постоји могућност да ова вакцина буде производена у Србији.
- Ми организујемо сад долазак људи из Србије, из Црне Горе и из Републике Српске. То је сада за почетак. Како је показано, руски и српски гени су врло слични што је добро - каже он и додаје да верује да ће после неког времена та технологија да се пребаци у Србију и да ће се тамо правити вакцина.
- Можда ће чак бити бесплатна за грађане Србије. Ми смо у Торлаку једно време правили Спутник В и то је било доста успешно - рекао је овај стручњак.