ПОЛИЦИЈА НА ЛИЦУ МЕСТА Испливало тело старијег мушкарца у Дунаву

Фото: Dnevnik.rs

Тело старијег мушкарца извучено је из Дунава данас у јутарњим часовима, у непосредној близини једног познатог ресторана у Земуну.

Како Телеграф.рс сазнаје од извора блиског истрази, на телу несрећног човека нису уочене видљиве повреде које би указивале на насилну смрт.

- У питању је старији мушкарац без видљивих повреда. О свему је обавештено Више јавно тужилаштво у Београду, а дежурни тужилац наложио је да се тело пошаље на обдукцију у Институт за судску медицину како би се утврдио тачан узрок смрти - наводи извор близак истрази за Телеграф.рс.

Полиција је обезбедила лице места и прикупља све релевантне информације које би могле да расветле околности под којима је несрећни мушкарац преминуо.

Резултати обдукције требало би да дају одговор на питање да ли је у питању несрећни случај, суицид или насилна смрт, а истрага је у току.

Telegraf.rs

