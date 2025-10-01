ПОЛИЦИЈА НА ЛИЦУ МЕСТА Испливало тело старијег мушкарца у Дунаву
Тело старијег мушкарца извучено је из Дунава данас у јутарњим часовима, у непосредној близини једног познатог ресторана у Земуну.
Како Телеграф.рс сазнаје од извора блиског истрази, на телу несрећног човека нису уочене видљиве повреде које би указивале на насилну смрт.
- У питању је старији мушкарац без видљивих повреда. О свему је обавештено Више јавно тужилаштво у Београду, а дежурни тужилац наложио је да се тело пошаље на обдукцију у Институт за судску медицину како би се утврдио тачан узрок смрти - наводи извор близак истрази за Телеграф.рс.
Полиција је обезбедила лице места и прикупља све релевантне информације које би могле да расветле околности под којима је несрећни мушкарац преминуо.
Резултати обдукције требало би да дају одговор на питање да ли је у питању несрећни случај, суицид или насилна смрт, а истрага је у току.
Telegraf.rs