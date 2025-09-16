ПЕНЗИОНЕРИ ОВО TREBA да знају: Морају доставити ПОТВРДУ или од 1. јануара ће остати без НОВЦА!
Пензионери који примају чешке пензије а имају пребивалиште у Србији, од 1. јануара следеће године биће у обавези да Чешкој управи за социјалну сигурност два пута годишње и то у јуну и децембру доставе тзв. потврду о животу са овереним својеручним потписом, објавио је Завод за социјално осигурање.
Ови корисници ће примати своју пензију у редовним месечним исплатама за текући календарски месец, а не ретроактивно након подношења потврде о животу, као што је раније био случај, наводи се у саопштењу.
Потврда о животу требало би да се пошаље у децембру 2025. године, с тим да својеручни потпис корисника пензије мора да буде оверен најраније 1. децембра ове године.
Образац потврде о животу може се наћи на линку на сајту Завода за социјално осигурање.
Од 1. јануара 2026. године, биће укинута и могућност примања пензија путем банковног чека.
Пензионери који тренутно примају пензију банковним чеком у еврима или швајцарским францима добиће свој последњи чек поштом, достављен на њихову адресу, у септембру ове године.
Последњи чекови у другим валутама биће послати у децембру 2025. године а потребно је да корисници до 31. децембра доставе број банковног рачуна користећи образац "Захтев лица које живи ван територије Чешке Републике за исплату чешке пензије путем уплате на рачун".
Додатне информације и образац овог захтева налазе се на линку на сајту Завода за социјално осигурање.
Наводи се и да ће Чешка управа за социјалну сигурност од 1. јануара 2026. године, обавештење о усклађивању пензија учинити доступним у електронском облику.
Документ ће бити достављен у сандуче за податке физичког лица или ће бити доступан након пријављивања на еПортал Чешке управа за социјалну сигурност https://eportal.cssz.cz/web/portal-en.
Да би корисник примио обавештење о усклађивању у штампаном облику поштом, мора да поднесе "Захтев за слање обавештења о усклађивању поштом" најкасније три месеца пре следећег усклађивања.
То значи да за пријем обавештења о усклађивању у јануару 2026. године поштом, корисник мора да пошаље захтев Чешкој управи за социјалну сигурност у септембру ове године.
Корисници рођени 1955. године и касније мораће да плате поштанску услугу а износ ће им бити одбијен од пензије.
Из завода су навели да се више информација у вези са исплатама чешких пензија у иностранству може наћи на веб-страници Чешке управе за социјалну сигурност и то на енглеском, немачком, француском, руском и чешком језику.
Tanjug