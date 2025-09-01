clear sky
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
ВАЖНЕ ВЕСТИ ЗА ГРАЂАНЕ Запослени са платом до 100.000 динара и пензионери од данас имају ову могућност НА СНАЗИ ЈЕ НОВА ОДЛУКА

01.09.2025. 08:10 08:15
Пише:
Дневник
Извор:
Србија данас
Коментари (0)
пензије
Фото: Илустрација/ Canva

Банка Поштанска штедионица (БПШ) ће од данас снизити каматне стопе на кредите за запослене са примањима до 100.000 динара и за пензионере без обзира на висину примања, саопштила је БПШ и навела да је у складу са супервизорским очекивањима Народне банке Србије (НБС) донела одлуку да снизи каматне стопе и то још повољније од очекиваних.

Тако ће каматна стопа за готовинске кредите до милион динара бити спуштена са 6,99 на 5,99 одсто, док ће за потрошачке кредите истог износа каматна стопа износити 5,99 уместо досадашњих 7,50 одсто, а очекивана минимална каматна стопа је 7,50 одсто.

Каматна стопа за рефинансирајуће кредите ће бити спуштена са 7,77 на 6,45 одсто а код ових кредита је очекивана најмања каматна стопа 7,50 одсто.

Када је реч о готовинским кредитима до 1.000.000 динара и рефинансирајућим кредитима са осигурањем живота, из БПШ су навели да ће каматна стопа бити спуштена са 13,50 на 9,99 одсто, а очекивана минимална каматна стопа је 10,50 одсто.

камате новац
Извор:
Србија данас
Пише:
Дневник
