ВАЖНЕ ВЕСТИ ЗА ГРАЂАНЕ Запослени са платом до 100.000 динара и пензионери од данас имају ову могућност НА СНАЗИ ЈЕ НОВА ОДЛУКА
Банка Поштанска штедионица (БПШ) ће од данас снизити каматне стопе на кредите за запослене са примањима до 100.000 динара и за пензионере без обзира на висину примања, саопштила је БПШ и навела да је у складу са супервизорским очекивањима Народне банке Србије (НБС) донела одлуку да снизи каматне стопе и то још повољније од очекиваних.
Тако ће каматна стопа за готовинске кредите до милион динара бити спуштена са 6,99 на 5,99 одсто, док ће за потрошачке кредите истог износа каматна стопа износити 5,99 уместо досадашњих 7,50 одсто, а очекивана минимална каматна стопа је 7,50 одсто.
Каматна стопа за рефинансирајуће кредите ће бити спуштена са 7,77 на 6,45 одсто а код ових кредита је очекивана најмања каматна стопа 7,50 одсто.
Када је реч о готовинским кредитима до 1.000.000 динара и рефинансирајућим кредитима са осигурањем живота, из БПШ су навели да ће каматна стопа бити спуштена са 13,50 на 9,99 одсто, а очекивана минимална каматна стопа је 10,50 одсто.