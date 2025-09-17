ДРЖАВА ШТИТИ ПОТРОШАЧЕ, СПРЕЧАВА СЕ СВАКО ОБМАЊИВАЊЕ ГРАЂАНА Производи од палминог уља на посебним полицама у маркетима, казне ДРАКОНСКЕ за оне који закон крше
Влада Републике Србије донела је Уредбу која се односи на производе који садрже палмино уље, палмину маст или друге биљне масти/уља, а који такође имају млечну компоненту или изглед или назив који потрошача може довести у заблуду да је производ 100% млечан.
Она обухвата производе као што су сиреви, намази, јогурти, млечни производи, пите или пецива са филом, пице са млечним састојцима итд.
Према овој Уредби, произвођачи морају јасно и видљиво на паковању назначити да производ није „100% млечан“ ако садржи палмино уље или биљне масти. У српским маркетима промене су биле видљиве првог дана, а сваки купац може испод производа да види ознаку.
Такође, забрањено је коришћење израза, симбола или слика које су типичне за млечне производе ако продукт није искључиво од млек, нпр. слика краве, млека, речи попут „сир“, „десерт млечни“, „као сир“.
За оне који не поштују нове мере државе за заштиту потрошача, предвиђене су новчане казне од 50.000 до три милиона динара.
Фер трговина и једнакост на тржишту
Неколико је предности ове Уредбе. Прва међу њима јесте да ће потрошачи имати јаснију и прецизнију информацију о томе шта тачно купују, односно да ли производ заиста садржи млечну компоненту или је замењен палмином или другим биљним уљем. То смањује могућност обмањивања.
Сви произвођачи, како домаћи тако и увозни, морају поштовати исте прописе означавања. То смањује могућност да неко добије конкурентску предност тако што ће прикрити да уместо млека користи јефтиније биљно уље.
Овим је држава дала предност здрављу својих становника, јер палмино уље садржи зaсићене масти које, ако се конзумирају у вишку, могу повећати ризик за срчано- крвне болести, холестерол и друге метаболичке поремећаје.