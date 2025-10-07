light rain
Цене више него повољне! ДРЖАВА ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ Ево за колико се може КУПИТИ КУЋА У БАНАТУ Ово је РОК за достављање понуда

07.10.2025. 15:33 15:41
Пише:
Дневник
Извор:
Мондо
град
Фото: Dnevnik (arhiva)

Понуде за куповину достављају се најкасније до 16. октобра.

На списку се налазе непокретности на територији града Зрењанина и општина Житиште и Нови Бечеј. Држава продаје породичну кућу у улици Стевице Јовановића у Белом Блату, површине 136 м2, са земљиштем од 1.378 квадрата. Некретнина се продаје по почетној цени од 15.102 евра.

У Торку, селу на територији општине Житиште, на продају су понуђене две непокретности.

Једну чине зграда техничких услуга - технички сервис, површине 830 квадрата и помоћна зграда од 277 м2, а продају се по почетној цени од 187.259 евра.
 

Друга непокретност се налази у Бегејској улици и у питању је породична кућа површине 87 квадрата, чија је почетна цена 4.028 евра. Републичка дирекција за имовину у општини Нови Бечеј, односно у селу Бочар, продаје објекат у Добровољачкој улици, површине 131 м2, који се налази на земљишту укупне површине 787 метара квадратних по почетној цени од 5.981 евра.

Купци ових некретнина су у обавези да измире све доспеле, а неизмирене обавезе настале до момента уласка у посед, као и евентуалне трошкове поновног прикључења на електродистрибутивни систем, преноси портал Зрењанински.

Понуде за куповину достављају се најкасније до 16. октобра, а отварање приспелих понуда обавиће се комисијски 20. октобра, пише Мондо.
 

Извор:
Мондо
Пише:
Дневник
