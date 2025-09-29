МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ РАСПИСАЛО ЈОШ ДВА КОНКУРСА Месаровић: Изузетан подстицај за микро, мала и средња предузећа ЗА ТРАЈНА ОБРТНА СРЕДСТВА И ШИРЕЊЕ ПОСЛОВАЊА
Министарство привреде је, како је рекла потпредседница Владе и министарка Адријана Месаровић је определило дбве кредитне линије како би омогућило додатна средства средства малим, микро и средњим предузећима да додатно стимуле њихово пословање.
-Једна кредитна линија до милијарду динара је опредељена за трајна обртна средства, док је друга са развојном компонентом, намењена ширењу пословања, како у погледу квалитета тако у погледу капацитета, такође до милијадру динара. Обе кредитнелиније имају каматну стопу на годишњем нивоу свега 2 посто. Министарство привреде у сарадњи са Банком Поштанском штедионицом субвенционише ту каматну стопу. Министарство привреде је за ову намену издвојило преко 185 милиона динара. Сваки појединачни захтев може бити поднет највише до 15 милиона динара. То је оптимални износ. Од данас је могуће подношење захтева у свим експозитурама и филијалама широм Србије. Позивам све привреднике да поднесу захтев и користе подршку своје државе. Ово је заиста јединствена прилика. Динамика отплате је такође усклађена, за трајна обртна средства је 6 месеци грејс период и 36 месеци отплате, за набавку опреме је 60 месеци отплате, са 6 месеци грејс периода. Поједностављена је процедура што се тиче пријављивања. Поштанска штедионица је свакако саветодавни орган. Циљ нам је да помогнемо - поручила је Месаровић додфајужи да су ове кредитне линије изузетан подстицај за власнике малих и средњих предузећа, предузетнике и пољопривреднике.
Месаровић је навела да је сви конкурси Министарства привреде који се спроводе од почетка године, имају позитивне ефекте.
-У току је обрада већег броја захтева те ће та средства тек стићи на исплату па ће ефекти заправо бити видљиви крајем године или почетком наредне. Прошле године смо подржали преко 1200 привредника. Наши конкурси су окренути ка микро и малим предузећима. Преко 366 хиљада је регистрованих предузетника у нашој земљи. И у наредном периоду ћемо са Банком Поштанском штедионицом изаћи са сличним аранжманима. У понедељак смо, подсетићу, расписали један од најтраженијих конкурса , а то је подршка женском предузетништву - рекла је Месаровић.