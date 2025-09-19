ПРОБЛЕМИ У РАТАРСТВУ И СТОЧАРСТВУ РЕШАВАЈУ СЕ ДОГОВОРОМ Министар Гламочић разговарао са удружењима пољопривредника СРБИЈА ИЗДВАЈА ЗНАТНА СРЕДСТВА ЗА ПРЕМИЈЕ, ПОДСТИЦАЈЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ
Министар пољопривреде, шумарства и водопривреде Драган Гламочић одржао је састанак са представницима Удружења произвођача млека Србије, који су изнели кључне проблеме са којима се тренутно суочавају фармери широм земље.
Представници Удружења произвођача млека Србије указали су на изазове у млекарском сектору услед овогодишње суше, а посебно је наглашено да је доношење Уредбе о означавању млечних производа који садрже палмино или друга биљна уља дало резултате, али да је неопходно истрајати у њеној примени и додатно појачати инспекцијски надзор.
Гламочић је на састанку подсетио да је велики део буџета усмерен на сточарство и да Србија издваја знатна средства за премије за млеко, подстицаје и инвестиције.
„До краја године очекује нас расписивање јавног позива за додатних 100.000 динара за краве првотелке, а први задатак радне групе биће да ближе одреди услове које произвођачи морају испунити како би остварили право на ова средства”, рекао је он.
100.000 динара за краве првотелке
Министар је нагласио и да морамо да будемо јединствени и да сарађујемо јер, како је додао, само тако можемо да обезбедимо да сваки произвођач, било да има једну или 200 крава, има фер услове за рад.
„Зато позивам све пољопривреднике да разговарају са Министарством пољопривреде и да заједно градимо одрживији модел пољопривреде у Србији”, поручио је Гламочић.
На састанку је договорено и да ће представници Удружења произвођача млека Србије бити позвани да учествују у изради будућих прописа и правилника који се односе на сточарство, а посебно млечно говедарство, при чему је најважније да се једнака пажња посвети и малим и великим произвођачима. Састанку је присуствовао и државни секретар Жељко Радошевић, док су у својству представника удружења били присутни Никола Тодоровић, Оливера Латиновић, Дарко Здјелар, Васа Џигурски, Барна Михаљ и Петар Радишић.
Позивам све пољопривреднике да разговарају са Министарством пољопривреде и да заједно градимо одрживији модел пољопривреде у Србији (Драган Гламочић)
Удружење произвођача млека Србије броји 90 чланова, који укупно поседују око 6.500 крава и производе око 130.000 литара млека месечно, а статут Удружења, списак чланова и сва друга документација којом јасно доказују своју репрезентативност уредно је достављена Министарству пољопривреде, уз захтев за одржавање састанка.
Министар Гламочић састао се и са представницима Удружења пољопривредника Клуб 100П плус, са којима је разматрао кључна питања која погађају домаћу пољопривреду, са посебним акценотом на стање у ратарству, актуелне климатске изазове и подстицаје.
„Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде активно ради на унапређењу процеса и подршци пољопривредним газдинствима у оквиру овог програма, који је, уз националне мере, од великог значаја за наше произвођаче”, рекао је министар.
Гламочић је указао да ресорно министарство посвећено ради и на решавању питања субвенционисаних кредита, с обзиром на то да њихова обустава ставља произвођаче у тежак положај уочи сетве.
Држава испунила обећано
У конструктивном разговору с пољопривредницима истакнуто је да климатске промене представљају изазов за пољопривредна газдинства, која су нарочито погођена сушом и наглашена је потреба за ефикаснијом реализацијом ИПАРД програма. Гламочић је и том приликом истакао да је држава испунила све обавезе према пољопривредним произвођачима, као и да ће до краја године бити расписани сви планирани јавни позиви и исплаћен комплетан буџет Министарства.
Представници Клуба 100П плус су са министром разговарали и о потенцијалним променама у критеријумима за доделу подстицаја и субвенција, како би били правичнији и усмерени на активне произвођаче. Сви учесници састанка сагласили су се да је дијалог државе и пољопривредника једини исправан пут за превазилажење изазова у аграрном сектору и за обезбеђивање одрживог развоја пољопривредних газдинстава. Састанку су присуствовали Жарко Кобиларов, Војислав Малешев и Марко Чарнић испред Клуба 100П плус.