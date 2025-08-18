ВИ ПРОНАЂЕТЕ КУЋУ, ДРЖАВА ДА НОВАЦ Млади све чешће одлазе на села, субвенције од 10.000 евра помогле да ове године оживи 308 кућа у 155 руралних подручја- У Сомбору током маја 13 породица нашло нови дом
"Без старе куће нема нове", рекло би се у нашем народу, али и да "село храни град". Народне умотворине препознала је држава, која уз субвенције потпомаже враћање грађана у рурална подручја од севера до југа наше земље.
Влада Републике Србије је 30. јануара 2025. усвојила Уредбу о Програму доделе бесповратних средстава за куповину сеоске куће са окућницом на територији Србије за 2025. годину, а програм је осмишљен да омогући насељавање око 675 сеоских кућа са окућницом у руралним подручјима.
Програм није нов, већ раније је постојао, а у периоду 2023–2024. био је подржан значајним средствима (до 895 милиона динара) и резултовао присељавањем великих група људи у рурална подручја.
Овим програмом долази до смањења депопулације руралних средина, као и мотивације сеоског становништва да остане са циљем да подстиче младе да се врате на село кроз решавање стамбеног питања.
Према подацима Министарства за бригу о селу, до сада је кроз програм насељено преко 3.500 кућа, односно око 16.000 људи се уселило у њих.
Критеријуми и услови учешћа
Право на учешће имају пунолетни држављани Србије, самохрани родитељи, брачни или ванбрачни парови и који су млађи од 45 година.
Субвенција износи 10.000 евра, а кућа коју купујете мора да се налази ван градских и приградских зона, а субвенција се не може користити за покриће трошкова опремања, пореза, адаптације и сличних радова.
Подносилац пријаве сам проналази кућу, договара се са продавцем и подноси документе локалној самоуправи. Локална самоуправа у сарадњи са стручњацима (геодетама, процењивачима) утврђује тржишну вредност непокретности.
Када локална самоуправа утврди да све испуњава услове, пријава се прослеђује Министарству за бригу о селу. Након одобрења, средства се уплаћују локалној самоуправи која ће наставити даље поступке куповине.
У Сомбору током маја насељено 13 кућа
Само током маја 2025. године, у Сомбору су додељена бесповратна средства за 13 породица. Истакли су да конкурс важи до утрошка средстава, најкасније до 1. новембра текуће године.
У првих 100 дана нове Владе Републике Србије додељено је 308 сеоских кућа у 155 села широм наше земље, а једна трећина добитника средстава је прешла из градова у села.