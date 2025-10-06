УЖАРЕНЕ КУГЛЕ НАТЕРАЛЕ ЉУДЕ НА БЕЖАНИЈУ Да ли је ово најгори пиротехнички шоу у историји Кине?
Оно што је требало да буде величанствени спектакл претворило се у сцену потпуног хаоса, када је пиротехнички шоу у Кини кренуо по злу.
Застрашујући инцидент се догодио 2. октобра у граду Лијангу, у провинцији Хунан, познатом као „родни град ватромета”, преноси The Sun.
Ватрогасци спречили најгоре
На друштвеним мрежама су осванули снимци грађана који су посматрали спектакл, а затим панично почели да беже када их је засула „ватра са неба”.
Многи су искористили столице и кишобране да би се заштитили од „ватрених кугли” које су тренутак раније испалили дронови.
Massive failure in a drone fireworks show in Liuyang, Hunan province China, a few days ago caused panic. People fled as fire rained down on the spectators. No injuries reported. pic.twitter.com/wDyJda3LfL
— David Roth-Lindberg (@RothLindberg) October 6, 2025
На лице места стигле су ватрогасне екипе које су спречиле најгоре и успоставиле евакуциону зону, ширине 1,5 километара. Истовремено је саопштено да нико није повређен.
„Изгледа као крај света”
Снимци су изазвали бурне реакције интернет корисника, а један је написао: „Какав промашај! Ово изгледа као крај света”.
Шоу назван „Октобар: Звук цветања” био је замишљен као комбиновани 3Д спектакл дронова и пиротехнике, с циљем да створи визуелну представу над градом, али су ствари кренуле у другом смеру.
Срећом, без већих последица.