УЖАРЕНЕ КУГЛЕ НАТЕРАЛЕ ЉУДЕ НА БЕЖАНИЈУ Да ли је ово најгори пиротехнички шоу у историји Кине?

06.10.2025. 14:46
Пише:
Дневник
Извор:
Телеграф
ватромет
Фото: Pixabay

Оно што је требало да буде величанствени спектакл претворило се у сцену потпуног хаоса, када је пиротехнички шоу у Кини кренуо по злу.

Застрашујући инцидент се догодио 2. октобра у граду Лијангу, у провинцији Хунан, познатом као „родни град ватромета”, преноси The Sun.

Ватрогасци спречили најгоре

На друштвеним мрежама су осванули снимци грађана који су посматрали спектакл, а затим панично почели да беже када их је засула „ватра са неба”.

Многи су искористили столице и кишобране да би се заштитили од „ватрених кугли” које су тренутак раније испалили дронови.

 

На лице места стигле су ватрогасне екипе које су спречиле најгоре и успоставиле евакуциону зону, ширине 1,5 километара. Истовремено је саопштено да нико није повређен.

„Изгледа као крај света”

Снимци су изазвали бурне реакције интернет корисника, а један је написао: „Какав промашај! Ово изгледа као крај света”.

Шоу назван „Октобар: Звук цветања” био је замишљен као комбиновани 3Д спектакл дронова и пиротехнике, с циљем да створи визуелну представу над градом, али су ствари кренуле у другом смеру.

Срећом, без већих последица.

Извор:
Телеграф
Пише:
Дневник
Вести Свет
