УЗБЕКИСТАН ИМА НОВОГ СЕЛЕКТОРА: Фабио Канаваро на клупи

06.10.2025.
Италијански тренер Фабио Канаваро именован је за новог селектора репрезентације Узбекистана, саопштио је данас Фудбалски савез Узбекистана (УФА).

Канаваро (52) је данас у Ташкенту потписао уговор са ФС Узбекистана, али детаљи нису саопштени.

У саопштењу УФА, које је објављено на друштвеним мрежама, наводи се да ће Канаваро водити национални тим ове земље на предстојећем Светском првенству, које ће бити одржано 2026. године у САД, Канади и Мексику. Италијански стручњак је на месту селектора Узбекистана заменио Тимура Кападзеа.

У стручном штабу новог селектора Узбекистана биће Еугенио Албарела, Франческо Троазе и Антонио Кименти.

Фудбалска репрезентација Узбекистана изборила је у јуну по први пут у историји пласман на СП.

Канаваро (52) је раније тренирао Динамо Загреб, Удинезе, Беневенто, Гуангжу, Тјанђин, Ал Наср и репрезентацију Кине.

