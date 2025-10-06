УЗБЕКИСТАН ИМА НОВОГ СЕЛЕКТОРА: Фабио Канаваро на клупи
Италијански тренер Фабио Канаваро именован је за новог селектора репрезентације Узбекистана, саопштио је данас Фудбалски савез Узбекистана (УФА).
Канаваро (52) је данас у Ташкенту потписао уговор са ФС Узбекистана, али детаљи нису саопштени.
У саопштењу УФА, које је објављено на друштвеним мрежама, наводи се да ће Канаваро водити национални тим ове земље на предстојећем Светском првенству, које ће бити одржано 2026. године у САД, Канади и Мексику. Италијански стручњак је на месту селектора Узбекистана заменио Тимура Кападзеа.
У стручном штабу новог селектора Узбекистана биће Еугенио Албарела, Франческо Троазе и Антонио Кименти.
Фудбалска репрезентација Узбекистана изборила је у јуну по први пут у историји пласман на СП.
Канаваро (52) је раније тренирао Динамо Загреб, Удинезе, Беневенто, Гуангжу, Тјанђин, Ал Наср и репрезентацију Кине.