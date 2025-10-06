light rain
Амбуланте све пуније ЛЕКАРИ ПРИМИЛИ ПРЕКО 170 ПОЗИВА Овај град у Србији је на удару пацијената с ПОВИШЕНИМ ПРИТИСКОМ и НАПАДИМА ГУШЕЊА

06.10.2025. 15:58 16:01
Пише:
Дневник
Извор:
РИНА
рина
Фото: RINA

КРАГУЈЕВАЦ: Током претходна 24 сата екипе Завода за ургентну медицину у Крагујевцу имале су укупно 36 излазака на терен, од чега 20 током дана, а 16 у ноћним сатима.

У амбуланти је прегледано 86 одраслих пацијената – 29 у дневној, а 57 у ноћној смени, док је на јавним местима обављено осам интервенција - казали су за РИНУ у ЗУМ Крагујевац.

Најчешћи разлози за позиве током дана били су проблеми са високим и ниским крвним притиском, вртоглавица и напади астме, док су се током ноћи претежно јављали хипертоничари и асматичари.

Завод је у истом периоду примио укупно 177 позива грађана, што указује на уобичајено оптерећење службе за овај период године, када се бележе нагле промене времена и већи број хроничних тегоба.
 

Извор:
РИНА
Пише:
Дневник
