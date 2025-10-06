(ВИДЕО) Погледајте како је ИЗГЛЕДАЛА ДРАМАТИЧНА ПОТРАГА: Специјалистички тим полиције трагao за утопљеним Кинезима
06.10.2025.
Између Бачког Новог Села и Плавне, на реци Дунав, током ноћи се преврнуо чамац са 11 особа, има страдалих.
Инстаграм страница 193_рс објавила је како је изгледала синоћна потрага за особама које су након превртања чамца завршиле у Дунаву на граници Србије и Хрватске у близини Бачког Новог Села.
На терену је био Специјалистички тим за рад и спасавање на води Сектора за ванредне ситуације МУП-а из ватрогасно спасилачке бригаде Нови Сад.
У Бачком Новом Селу је у акцији спасавања из воде извучена једна особа, кинески држављанин, код кога је констатована смрт, преноси Инстаграм страница 193_рс.
Подсећамо, синоћ је дошло је до превртања чамца са више особа на Дунаву у близини Бачке Паланке односно на потезу ка Бачком Новом Селу