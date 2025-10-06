broken clouds
(ВИДЕО) Погледајте како је ИЗГЛЕДАЛА ДРАМАТИЧНА ПОТРАГА: Специјалистички тим полиције трагao за утопљеним Кинезима

06.10.2025. 17:54 18:09
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник/Инстаграм 193_рс
Ustupljena fotografija
Фото: Ustupljena fotografija

Између Бачког Новог Села и Плавне, на реци Дунав, током ноћи се преврнуо чамац са 11 особа, има страдалих.

Инстаграм страница 193_рс објавила је како је изгледала синоћна потрага за особама које су након превртања чамца завршиле у Дунаву на граници Србије и Хрватске у близини Бачког Новог Села.

На терену је био Специјалистички тим за рад и спасавање на води Сектора за ванредне ситуације МУП-а из ватрогасно спасилачке бригаде Нови Сад.

У Бачком Новом Селу је у акцији спасавања из воде извучена једна особа, кинески држављанин, код кога је констатована смрт, преноси Инстаграм страница 193_рс.

Подсећамо, синоћ је дошло је до превртања чамца са више особа на Дунаву у близини Бачке Паланке односно на потезу ка Бачком Новом Селу

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by 193_ns (@193ns_rs)

Вести Хроника
