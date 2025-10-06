СВИМА КОЈИ БИ ЖЕЛЕЛИ ДА ВИДЕ СРБИЈУ НА КОЛЕНИМА ПОРУЧУЈЕМ- НЕЋЕ МОЋИ Министарка Месаровић запушила уста Борку Стефановићу
Потпредседница Владе и министарка привреде Адријана Месаровић
-Јадно и жалосно. Борко Стефановић некога да прозива?! Је л’ то онај што обија прагове по Бриселу и Стразбуру и лаже и пљује по сопственој држави? Па тај не крије да му је нормално да Србија буде у поданичким односу, да нам политику кроје неки страни центи моћи. Јефтини плаћеник, са Ђикијевог платног списка! Видим да су много нервозни.
Од народа отети новац се потрошио, а обојену револуцију нису успели да спроведу. Па џаба су плаћали блокадерe, па сад очајни не знају шта ће јер су им пропали сви крвави сценарији насилног преузимања власти. Све чега се дохватио, Борко је продао или уништио. Памти Србија Тадићеву и његову велеиздају Косова и Метохије. Памтиће и одговараће!
И док те политичке штеточине покушавају да се сакрију иза увреда и лажи, ја имам један једини одговор – резултате! Док су они гасили фабрике, ми их отварамо. Док су они уништавали привреду, ми је подижемо- написала је Месаровић на Инстаграму.
Она је нагласила да њу не плаше ни истина, ни закон, ни прозивке и да је једино обавезује поверење грађана и резултати које заједно постижемо.
-А свима који би желели да виде Србију на коленима, поручујем – неће моћи! Србија иде напред, а нервоза губитника биће све већа. Никада нећете победити нашег председника Александра Вучића и Српску напредну странку на челу са Милошем Вучевићем! Србија неће стати- стоји на друштвеној мрежи.