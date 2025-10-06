Пронађен дрон са сумњивим пројектилом! ДРАМА У БАТАЈНИЦИ! Стручњаци за експлозив на терену
06.10.2025. 17:53 18:03
Полиција је данас око 14.50 сати након пријаве испод дрвета на Батајничком друму пронашла дрон на коме се налазио пројектил, незванично сазнаје Телеграф.
Припадници МУП су одмах обезбедили место где је пронађен сумњив дрон и на терен је упућена контрадиверзиона екипа. Утврђено је да се на дрону налази лежиште са пројектилом без експлозивног пуњења и упаљача, чиме је искључена могућност опасности по грађане.
Увиђај је и даље у току.