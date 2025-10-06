light rain
ХОРОР У АПЕЛАЦИОНОМ СУДУ У ТИРАНИ! Нападач упао у судницу током рочишта и упуцао судију

06.10.2025. 16:37 16:40
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
Коментари (0)
Фото: pixabay.com

ТИРАНА:У Апелационом суду у Тирани данас је убијен судија Астрит Каљаја док је рочиште било у току.

За сада непознати нападач ушао је у судницу и пуцао у Каљају који је пребачен у болницу где му је пружена медицинска помоћ, преноси Албанијан пост.

 На лицу места су бројне полицијске снаге, које су одмах ухапсиле осумњиченог починиоца, а како се наводи, за сада нису познати идентитет нападача и мотиви напада.

Судија Астрит Каљаја годинама је служио у албанском правосудном систему, а последњи пут у Апелационом суду у Скадру.

Прошао је процес провере 2019. године, где га је на функцији потврдила Независна квалификациона комисија, а затим и Специјални жалбени панел 2022. године.

убијен суд тирана
