ДРЖАВЉАНИН СРБИЈЕ ДЕПОРТОВАН ИЗ ИЗРАЕЛА! Огњен је био међу 171 активистом ухапшеним током мисије ка Гази, ЕВО где је пребачен заједно са Гретом Тумберг
Израел је депортовао 171 активиста, укључујући Грету Тунберг и Огњена Марковића из Србије, након што је пресретнута хуманитарна флотила која је покушавала да стигне до Газе.
Израел је објавио да је депортовао Грету Тунберг и 170 других активиста, међу којима је и држављанин Србије, који су ухапшени прошле недеље, када је пресретнута флотила која је покушавала да испоручи помоћ у Газу. Ово је други пут да је Израел депортовао Грету Тунберг након што је безуспешно покушала да стигне до Газе морем.
Израел каже да је 171 особа депортована у Грчку и Словачку, а у питању су држављани:
• Грчке
• Италије
• Француске
• Ирске
• Шведске
• Пољске
• Немачке
• Бугарске
• Литваније
• Аустрије
• Луксембурга
• Финске
• Данске
• Словачке
• Швајцарске
• Норвешке
• Велике Британије
• Србије
• Сједињених Држава
Држављанин Србије Огњен Марковић један је од активиста који су задржани на једном од бродова који су возили хуманитарну помоћ за Газу.
Неки чланови флотиле који су већ депортовани тврде да су били злостављани док су били у израелском притвору, наводи се у извештају Гардијана.
У посту на "Иксу", израелско Министарство спољних послова назвало је флотилу "ПР триком" и додало да су свим притвореницима загарантована законска права.