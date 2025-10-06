ЈУН ЏИ ЈЕ БРУТАЛНО УБИЈЕНА Чувена инфлуенсерка задављена, ПОКУШАЛА ЈЕ ДА ИЗАЂЕ ИЗ АУТОМОБИЛА (ФОТО)
Корејска глумица и инфлуенсерка Јун Џи-а је брутално убијена, а сумња се да је починилац фан који је њено тело оставио у коферу у планини, само 30 минута након преноса уживо на друштвеним мрежама.
Јун Џи-а брутално је нападнута и задављена 11. септембра, након чега је њено тело пронађено напуштено у области Мују, у провинцији Северна Џола, преноси Daily Mail.
Истражитељи верују да је умрла свега 30 минута након завршетка свог последњег уживо преноса. Пренос је снимала на острву Јеонгјонг, које је удаљено око три сата вожње од места где је њено тело откривено.
Ово је навело полицију да посумња да је интернет звезда, која је имала више 300.000 пратилаца само на ТикТоку, можда наишла на опасност готово одмах након завршетка преноса уживо.
Према извештајима локалне полиције, осумњичени за убиство које је шокирало Јужну Кореју је мушкарац у педесетим годинама, идентификован само по презимену Чои.
Чои је наводно тврдио да је извршни директор ИТ компаније са седиштем у Јужној Кореји, а пришао је инфлуенсерки под изговором пословног партнерства, обећавајући да ће јој помоћи да повећа број пратилаца.
Медији наводе да је тај мушкарац био познат на видео платформама и да је стекао статус "ВИП потрошача" под надимком "Црна мачка", извештава медијска кућа Soap Central.
Према писању локалних медија, платформа на којој је Џи-а водила своје преносе уживо имала је систем рангирања корисника, заснован на нивоу финансијске подршке коју пружају креаторима садржаја.
За виши ниво на платформи било је потребно огромно трошење новца, а Чои је наводно достигао ниво 56, што је, према извештају листа The News, коштало најмање 53.000 фунти.
Корејски забавни портал Кбизоом навео је да је Џи-а желела да прекине пословну сарадњу са Чоијем пре него што се трагедија догодила.
Само дан пре њене смрти, Чои је забележен на снимку са сигурносне камере како клечи и моли је, делујући као да очајнички нешто тражи.
Истражитељи сада сумњају да су његово прекомерно финансијско улагање и лични односи довели до злочина, а извештаји наводе да је Чои можда био суочен с огромним дуговима.
Сведоци су изјавили да су видели Чоија како вуче велики кофер из своје куће, а потом се зауставља на више локација, а последња је била у планинама области Мују.
Ухапшен је само 12 сати након што је тело пронађено. Приликом хапшења је у почетку негирао оптужбе, али је на крају, према наводима локалних медија, признао да је убио инфлуенсерку.
Мајка преминуле, скрхана болом, рекла је новинарима: "Детектив ми је рекао да је у 15.27 часова на снимку са сигурносне камере приказано како покушава да изађе из аутомобила, али је силом повучена назад. Врата су се тада затворила."
Потврђено је да је узрок смрти Јун Џи-а гушење услед притиска на врат.
