(ВИДЕО) ОВО МОРАТЕ ПОГЛЕДАТИ! ВУЧИНИЋ ПОСТАВИЛА БАЧУЛОВУ ДВА КЉУЧНА ПИТАЊА Упутила му моћну поруку: Уколико си чист и невин као суза, ти немаш апсолутно потребе да бринеш
Председница Скупштине Града Дина Вучинић огласила се данас на реаговања Мише Бачулова, опозиционог одборника, поводом снимка који је председник Александар Вучић обелоданио у емисији "Хит твит".
-Имам питање за Мишу Бачулова. Зашто сте нервозни? Председник Србије Александар Вучић је синоћ изјавио да сте неколико сати пре пада надстрешнице били на Железничкој станици и то смо имали прилике да видимо на приказаном снимку. Он вас ни у једном моменту није оптужио за било шта. Шта је ту интересантно? Интересантно је да ову информацију нити од вас нити од Тужилаштва нисмо чули 11 месеци. Врло занимљиво је то и да је Ваша супруга, која је иначе запослена у Клиничком центру Војводине, неколико минута након пада надстрешнице дала изјаву где је интервјуише друга одборница опозиционе странке, где Катарина каже да је дошла да извештава поводом трагедије и да ће се они као одборничка група бавити овом трагедијом. Дакле, само неколико минута након пада надстрешнице. Имам још једно питање за Мишу. Мишо, колико је потребно да човек који се вози возом пређе на трактор и проспе фекалије испред Градске куће? И још нешто. Нема потребе да будеш нервозан, бесан, да псујеш, да вређаш нити председника државе нити било кога. Уколико си чист и невин као суза, ти немаш апсолутно потребе да бринеш. Очекивали смо вас на последњој седници скупштине Града, међутим нико из одборничке групе „Кум, жена и ја“ се није појавио у петак на седници као одборници, иако им је то посао. Синоћ сазнајем да сте Ви ван земље. Чини ми се, у Чешкој- истакла је Вучинић у свом новом видеу на Инстаграму.