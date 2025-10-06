ТРИ МУШКАРЦА УСВОЈИЛА ДЕТЕ Мет Волш експлодирао после одлуке канадског суда – и сви причају о томе!
Контроверзни амерички политички коментатор и аутор Мет Волш оштро је критиковао недавну судску одлуку у Квебеку, Канади, која је омогућила тројици мушкараца у полиаморној вези да званично усвоје дете.
Волш, познат по својим конзервативним ставовима о друштвеним и родним питањима, објавио је видео под насловом „3 Gay Men In A Throuple Adopt A Child. This Has To Stop“ (Три геј мушкарца у тројци усвајају дете. Ово мора да престане.) на свом Јутјуб каналу. Његове трвдње су изазвале бес левичара и либералних фракција, али је добио и велику подршку конзервативаца и деснице.
Волш тврди да овај случај доказује зашто геј усвајање „никада није требало дозволити“ у било ком облику, јер логички води ка усвајању од стране неограниченог броја партнера. Волш је анализирао случај Џонатана Бедарда, Ерика Лебланка и Џастина Ма, који су усвојили трогодишњу девојчицу преко квебечке службе за заштиту младих.
Он наглашава да иако Онтарио и Британска Колумбија законски признају више од два родитеља, Квебек донедавно то није чинио. Промена је уследила након пресуде судије Вишег суда у Квебеку, који је Влади наложио да измени грађански законик. Пресуда је утврдила да је тренутна ситуација неуставна и да крши Канадску повељу о правима и слободама, јер дискриминише различите породичне моделе. Волш такву одлуку назива субверзивном.
Волш поставља дистинкцију између традиционалног схватања права, које приписује природи и Богу, и, како он каже, левичарског схватања права која стоје „у супротности са природом“. Главни ударац усмерен је на оне који покушавају да „повуку линију“ између усвајања од стране два и три мушкарца.
Волш инсистира да не постоји ниједан доследан аргумент који би подржавао усвајање од стране два мушкарца, а истовремено одбацивао усвајање од стране три, четири или више мушкараца.
„Једини аргумент против усвајања од стране три мушкарца, једини, јесте тај да је усвајање детета од стране три мушкарца неприродно, поремећено и нездраво“, рекао је Волш, додајући да се тај аргумент мора применити и на усвајање од стране два мушкарца.
Волш закључује да је једино смислено и доследно решење повући линију на традиционалном моделу, иначе се граница не може одржати.
„Или повлачите линију на једном разумном, доследном месту... или је уопште немате“, упозорава Волш, наводећи да је трородитељско усвајање било „потпуно предвидиво“ након што је дозвољено геј усвајања.
Наравно, бројна удружења хомосексуалних парова која већ годинама усвајају децу и имају успешне породичне моделе побунила се против овакве оцене. Међутим, и међу њима постоји подела на оне који су за трородитељско усвајање и на оне који су против и сматрају да дете може имати само два родитеља.
Др Горан Дејановић