КИША, СНЕГ, ВЕТАР И СУНЦЕ У ЈЕДНОМ ДАНУ? Ево шта РХМЗ прогнозира за ову недељу!

06.10.2025.
Пише:
Дневник
Извор:
Телеграф



До краја дана биће умерено до потпуно облачно, понегде са кишом, на високим планинама јужне Србије повремено са слабим снегом, најављује Републички хидрометеоролошки завод Србије (РХМЗ) у својој најновијој прогнози.

Чека нас слаб и умерен ветар, понегде краткотрајно и јак, северозападни. Највиша дневна температура од 10 до 16 степени.

У појединим деловима Београда у току поподнева повремено краткотрајна киша.

Време наредних дана

У уторак на северу променљиво облачно са сунчаним интервалима и суво. У осталим крајевима претежно облачно, понегде са кишом, на високим планинама јужне и југоисточне Србије са слабим снегом. Ветар ујутро слаб, у току дана умерен, понегде краткотрајно и јак, северни и северозападни. Најнижа температура од 6 до 9 степени, а највиша од 9 степени на југоистоку до 17 степени на северу землје.

У среду на северу пре подне претежно сунчано, после подне променљиво облачно. У осталим крајевима претежно облачно, местимично с кишом, на високим планинама јужне и југоисточне Србије ујутро са слабим снегом. Према крају дана потпуни престанак падавина, а увече и током ноћи у већем делу и разведравање.

Затим променљиво облачно и просечно топло, у четвртак суво са дужим сунчаним интервалима, а од петка са ретком појавом краткотрајне кише, пише РХМЗ на крају најновије прогнозе.

