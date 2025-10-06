КИША, СНЕГ, ВЕТАР И СУНЦЕ У ЈЕДНОМ ДАНУ? Ево шта РХМЗ прогнозира за ову недељу!
До краја дана биће умерено до потпуно облачно, понегде са кишом, на високим планинама јужне Србије повремено са слабим снегом, најављује Републички хидрометеоролошки завод Србије (РХМЗ) у својој најновијој прогнози.
Чека нас слаб и умерен ветар, понегде краткотрајно и јак, северозападни. Највиша дневна температура од 10 до 16 степени.
У појединим деловима Београда у току поподнева повремено краткотрајна киша.
Време наредних дана
У уторак на северу променљиво облачно са сунчаним интервалима и суво. У осталим крајевима претежно облачно, понегде са кишом, на високим планинама јужне и југоисточне Србије са слабим снегом. Ветар ујутро слаб, у току дана умерен, понегде краткотрајно и јак, северни и северозападни. Најнижа температура од 6 до 9 степени, а највиша од 9 степени на југоистоку до 17 степени на северу землје.
У среду на северу пре подне претежно сунчано, после подне променљиво облачно. У осталим крајевима претежно облачно, местимично с кишом, на високим планинама јужне и југоисточне Србије ујутро са слабим снегом. Према крају дана потпуни престанак падавина, а увече и током ноћи у већем делу и разведравање.
Затим променљиво облачно и просечно топло, у четвртак суво са дужим сунчаним интервалима, а од петка са ретком појавом краткотрајне кише, пише РХМЗ на крају најновије прогнозе.