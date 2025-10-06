ОБЕЛЕЖЕН ДАН „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДЕ СРБИЈЕ“ ЕПС спремно улази у грејну сезону
На време смо почели ремонте у рударском, термо и хидро сектору и зато спремно улазимо у грејну сезону. Систем „Електропривреде Србије“ сигурно и поуздано ради, на депонијама термоелектрана имамо више од два милиона тона угља и ускоро ће бити завршени и преостали ремонтни послови - рекао је генерални директор „Електропривреде Србије“ Душан Живковић на обележавању Дана ЕПС у Зворнику.
Он је истакао да се Дан компаније обележава заједнички са великим јубилејом - 70 година од почетка рада хидроелектране „Зворник“, најстарије ХЕ на Дрини.
– ХЕ „Зворник“ је пример како ревитализацијом повећавамо снагу електране, поузданост, ефикасност и продужавамо радни век. Досадашњим ревитализацијама у хидро сектору добили смо нових 236 мегавата снаге и годишњу производњу нових и зелених 200 милиона киловат-сати електричне енергије. Планиране ревитализације хидроелектрана у наредном периоду повећаће снагу хидро капацитета за нових скоро 80 мегавата, а модернизација термо сектора са пројектима заштите животне средине обезбедиће поуздан рад овог дела ЕПС у будућности – указао је Живковић.
На обележавању 132 године од почетка рада прве термо централе на Дорћолу, први човек ЕПС је поручио да време у којем живимо свакодневно доноси промене, много брже него што смо навикли.
– Појмови енергетска транзиција, декарбонизација и дигитализација нису више речи о којима се говори на стручним скуповима, то је наша стварност. И ЕПС препознаје своју одговорност у тим процесима, који захтевају рад, храброст, инвестиције, имамо потенцијала и капацитета а, пре свега и визију. Свесни смо међугенерацијске одговорности јер треба да донесемо одлуке и реализујемо пројекте којима ћемо генерацијама испред нас оставити енергетско наслеђе – закључио је Живковић.
Саветник министра за капиталне пројекте у Министарству рударства и енергетике Милан Алексић честитао је дан ЕПС свим запосленима и истакао да је мало компанија које могу да се похвале да су „кичма“ привреде и да њихов рад препознаје у свакој фабрици, болници, школи и домаћинству.
– Наш главни задатак је будућност ЕПС-а и како да компанија буде још снажнија, стабилнија, одржива и профитабилна, ослонац индустрије и поуздан снабдевач грађана. Уз подршку ресорног министарства и Владе Републике Србије, остварени су значајни резултати у стабилизовању производње електричне енергије, улагањима у рударску производњу, изградњи нових електрана и подизању стандарда заштите животне средине у нашим највећим термоелектранама – рекао је Алексић.