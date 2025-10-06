light rain
14°C
06.10.2025.
Нови Сад
eur
117.162
usd
99.9761
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ДОК ПОПУЛАРНОСТ ДУВАНА ОПАДА, МЛАДОСТ СЕ ОКРЕЋЕ ВЕЈПОВИМА Нову генерацију зависника чини 15 милиона деце од 13 до 15 година

06.10.2025. 15:26 15:32
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
Коментари (0)
вејп
Фото: Pexels

Најмање 15 милиона тинејџера старости од 13 до 15 година користи електронске цигарете широм света, при чему су млади у просеку девет пута склонији вејпингу од одраслих, саопштила је данас Светска здравствена организација (СЗО).

У свом првом глобалном извештају о употреби електронских цигарета, СЗО је навела да сада више од 100 милиона људи широм света користи вејп, укључујући најмање 86 милиона одраслих, углавном у земљама са високим животним стандардом, преноси Ројтерс.

Ови подаци су објављени у тренутку када глобална употреба дувана наставља да опада, са бројем корисника који је пао са 1,38 милијарди у 2000. години на 1,2 милијарде у 2024. години.

С обзиром на то да све строжи прописи помажу у смањењу употребе дувана, индустрија се окренула алтернативним производима попут вејпова како би надокнадила пад продаје.

Компаније за производњу дувана тврде да циљају одрасле пушаче како би им помогли да престану са пушењем и смање штету од дуванског дима.

„Међутим, електронске цигарете изазивају нови талас зависности од никотина”, упозорио је Етјен Круг, директор одељења за промоцију и очување здравља у СЗО.

тинејџери електронске цигарете зависност
Извор:
Танјуг
Пише:
Дневник
Вести Друштво
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
"ВЕЈПИНГ" ОСТАВЉА ВЕЛИКЕ ПОСЛЕДИЦЕ НА МЛАДЕ Бројне опасности електричних цигаретеа
Vejping

"ВЕЈПИНГ" ОСТАВЉА ВЕЛИКЕ ПОСЛЕДИЦЕ НА МЛАДЕ Бројне опасности електричних цигаретеа

02.09.2025. 09:11 09:18
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
ВЕЈПОВИМА ПРЕНОСЕ КЛИЦЕ! ПОЗНАТИ ПЕДИЈАТАР САВЕТУЈЕ ПРЕД ПОЧЕТАК ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ Ево који вируси вребају, а шта ПРВАЧИЋИ морају да имају у школској торби
virus

ВЕЈПОВИМА ПРЕНОСЕ КЛИЦЕ! ПОЗНАТИ ПЕДИЈАТАР САВЕТУЈЕ ПРЕД ПОЧЕТАК ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ Ево који вируси вребају, а шта ПРВАЧИЋИ морају да имају у школској торби

25.08.2025. 09:06 09:15
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
АУСТРАЛИЈА УВЕЛА НАЈСТРОЖИ ЗАКОН Ограничила продаја "вејпа" на апотеке И ТО САМО УЗ РЕЦЕПТ

АУСТРАЛИЈА УВЕЛА НАЈСТРОЖИ ЗАКОН Ограничила продаја "вејпа" на апотеке И ТО САМО УЗ РЕЦЕПТ

01.07.2024. 20:11 20:13
Волим
0
Коментар
0
Сачувај