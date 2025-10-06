ДОК ПОПУЛАРНОСТ ДУВАНА ОПАДА, МЛАДОСТ СЕ ОКРЕЋЕ ВЕЈПОВИМА Нову генерацију зависника чини 15 милиона деце од 13 до 15 година
Најмање 15 милиона тинејџера старости од 13 до 15 година користи електронске цигарете широм света, при чему су млади у просеку девет пута склонији вејпингу од одраслих, саопштила је данас Светска здравствена организација (СЗО).
У свом првом глобалном извештају о употреби електронских цигарета, СЗО је навела да сада више од 100 милиона људи широм света користи вејп, укључујући најмање 86 милиона одраслих, углавном у земљама са високим животним стандардом, преноси Ројтерс.
Ови подаци су објављени у тренутку када глобална употреба дувана наставља да опада, са бројем корисника који је пао са 1,38 милијарди у 2000. години на 1,2 милијарде у 2024. години.
С обзиром на то да све строжи прописи помажу у смањењу употребе дувана, индустрија се окренула алтернативним производима попут вејпова како би надокнадила пад продаје.
Компаније за производњу дувана тврде да циљају одрасле пушаче како би им помогли да престану са пушењем и смање штету од дуванског дима.
„Међутим, електронске цигарете изазивају нови талас зависности од никотина”, упозорио је Етјен Круг, директор одељења за промоцију и очување здравља у СЗО.