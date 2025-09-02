clear sky
"ВЕЈПИНГ" ОСТАВЉА ВЕЛИКЕ ПОСЛЕДИЦЕ НА МЛАДЕ Бројне опасности електричних цигаретеа

02.09.2025. 09:11
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг/Дневник
Vejping
Фото: Pixabay.com

МАДРИД: Kардиолог у Универзитетској болници Северне Норвешке Маја-Лиса Лохен изјавила је да постоји висок ниво употребе електронских цигарета међу тинејџерима и младима широм света, као и да постоји забринутост због штетних ефеката на њихово здравље.

Говорећи на годишњем конгресу Европског кардиолошког друштва (ЕСЦ) у Мадриду, највећој светској конференцији о срцу, Лохен је рекла да је забринута да би милиони деце могли да се суоче са лошим здрављем у будућности, због употребе електронских цигарета, преноси данас Гардијан.

"Бринем се да вејпинг може изазвати неповратну штету дечјем мозгу и срцу. Наравно, морамо да сачекамо дугорочне податке, али сам забринута. Повећава крвни притисак, број откуцаја срца, а знамо да артерије постају чвршће", казала је Лохен.

Она је казала да вејпинг оптерећује кардиоваскуларни систем деце, да се њихови откуцаји срца се убрзавају а крвни судови се сужавају, што временом може утицати и на артерије.

Vejping
Фото: Pixabay.com

Лохен је цитирала студију објављену прошле године у часопису "New England Journal of Medicine", која је сугерисала да вејпинг повећава ризик од можданог удара за 32 одсто.

Истраживања показују да течности у електронским цигаретама могу да ослобађају познате канцерогене попут формалдехида и ацеталдехида када се загреју, а ове и друге хемикалије могу оштетити крвне судове, изазвати упале и допринети ризику од кардиоваскуларних болести.

"Постоји додатни ризик од вејпинга код деце када је реч о ефектима на тело. Зато што знамо да никотин и други елементи у електронским цигаретама имају веома штетан утицај на развој мозга. Не само код фетуса, већ и током детињства и у двадесетим годинама. Дакле, то је нешто због чега смо изузетно забринути", истакла је Лохен.

цигарете пушење пушење одвикавање млади
Извор:
Танјуг/Дневник
Пише:
Дневник
Вести Друштво
