ШУМСКА ТЕРАПИЈА УЛАЗИ У ШКОЛЕ Комшије прве у Европи уводе природу у наставу
Терапија шумом, пракса која подразумева дуге шетње у природи и за коју се сматра да помаже у смањењу стреса, снижавању крвног притиска и јачању имунитета, уводи се у словеначки образовни систем у граду Накло.
Шумска терапија, пракса која укључује дуге вођене шетње шумом и за коју се каже да помаже у смањењу стреса, снижавању крвног притиска и јачању имуног система, уводи се у словеначки образовни систем. Биотехнички центар Накло је пионир у овој иницијативи, интегришући методу у свој наставни план и програм, а истовремено планира радионице.
Здравствене користи овог приступа делом се приписују фитонцидима, природним антимикробним једињењима које ослобађају дрвећа, а за које је научно доказано да смањују упале у организму.
Истраживања, нарочито у Јапану и Јужној Кореји, показала су и друге позитивне ефекте, укључујући смањење анксиозности, побољшање памћења и концентрације, као и квалитетнији сан, пише Словениа Тимес.
Биотехнички центар Накло, који нуди средњошколске и више програме из области пољопривреде и биотехнологије, тако је постао прва школа у земљи која уводи шумску терапију, како за ученике, тако и за наставнике.
Тренд који се шири глобално
Професор географије и историје Мојца Логар, чланица прве генерације сертификованих водича за шумску терапију у Словенији, истиче да се ова пракса разликује од већ познатих шумских вртића, који се заснивају на учењу у природи. Шумска терапија, објашњава она, усмерена је на лично благостање појединца.
"Шетње трају два до три сата, а циљ је да систематски активирамо свих пет чула. Кроз вежбе дисања и свесне пажње покушавамо да учеснике опустимо до те мере да могу да упију позитивне ефекте шуме", каже Логар.
Ова пракса је већ добро позната у свету. У Јапану се користи за ублажавање последица друштвене изолације, док се, рецимо, у Мађарској шумска терапија може и формално преписати пацијентима.
У неким земљама сврстава се у област шумарства као "шумска педагогија", у другима у туризам и велнес, а чини се да ће, бар засад, тако бити и у Словенији.
Иако су здравствене користи доказане, неизвесно је када би шумска терапија могла да постане део здравственог система. Ипак, овај глобални тренд све више се шири и посматра се као једноставно и делотворно решење за савременог човека који тражи равнотежу тела, ума и духа, закључује Логар.