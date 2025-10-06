ДРАМА НА КРОВУ СВЕТА: ВИШЕ ОД 200 ПЛАНИНАРА И ДАЉЕ ЗАРОБЉЕНО Локални мештани чисте велике снежне наносе док олуја не посустаје!
Више од 200 планинара је и даље заробљено на планини Монт Еверест након жестоке снажне олује, пише британски „Сан”.
Они се налазе на око 4.800 метара надморске висине, а снажна снежна олуја погодила је кампове у које не могу да се врате.
Локални мештани чисте велике снежне наносе. Олуја и даље траје.
Првобитне информације медија указивале су да је око 1.000 планинара заробљено. Кинески медији су данас саопштили да је евакуисано око 350 људи и да је остало још око 200.
Заробљени планинари налазе се у долини Карма, на источним падинама Монт Евереста у Тибету. Поједини планинари испричали су шта се догодило.
„Сви смо искусни планинари... Али ова мећава је била изузетно тешка. Имао сам много среће што сам успео да се извучем”, испричао је један планинар.