06.10.2025.
У Војводини могући пљускови ОГЛАСИО СЕ РХМЗ Ево каква нам НОЋ предстоји и да ли ће ПАСТИ ЈОШ СНЕГА

06.10.2025.
Дневник
Танјуг
време
Фото: pexels.com

БЕОГРАД: У Србији вечерас умерено до потпуно облачно, понегде са кишом, на северу и локалним краткотрајним пљусковима, а на високим планинама јужне Србије повремено је могућ слаб снег, саопштио је вечерас Републички хидрометеоролошки завод (РХМЗ).

Дуваће слаб и умерен ветар, понегде краткотрајно и јак, северозападни.
 

На подручју Београда суво.
 

Сутра ће на северу Србије бити променљиво облачно време са сунчаним интервалима и суво, а у осталим крајевима очекује се претежно облачно време, понегде са кишом, на високим планинама јужне и југоисточне Србије са слабим снегом.
 

Ујутру ће дувати слаб, у току дана умерен ветар, понегде краткотрајно и јак, северни и северозападни. 
 

Најнижа температура биће од 6 до 9 степени, а највиша од 9 степени на југоистоку до 17 степени на северу.
 

У Београду ће сутра бити умерено до претежно облачно и суво време.
 

Најнижа температура биће око 8 степени, највиша око 16.
 

РХМЗ рхмз прогноза пљускови снег у србији Метео
Танјуг
Дневник
Вести Друштво
06.10.2025. 15:54 15:57
