У Војводини могући пљускови ОГЛАСИО СЕ РХМЗ Ево каква нам НОЋ предстоји и да ли ће ПАСТИ ЈОШ СНЕГА
БЕОГРАД: У Србији вечерас умерено до потпуно облачно, понегде са кишом, на северу и локалним краткотрајним пљусковима, а на високим планинама јужне Србије повремено је могућ слаб снег, саопштио је вечерас Републички хидрометеоролошки завод (РХМЗ).
Дуваће слаб и умерен ветар, понегде краткотрајно и јак, северозападни.
На подручју Београда суво.
Сутра ће на северу Србије бити променљиво облачно време са сунчаним интервалима и суво, а у осталим крајевима очекује се претежно облачно време, понегде са кишом, на високим планинама јужне и југоисточне Србије са слабим снегом.
Ујутру ће дувати слаб, у току дана умерен ветар, понегде краткотрајно и јак, северни и северозападни.
Најнижа температура биће од 6 до 9 степени, а највиша од 9 степени на југоистоку до 17 степени на северу.
У Београду ће сутра бити умерено до претежно облачно и суво време.
Најнижа температура биће око 8 степени, највиша око 16.