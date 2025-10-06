broken clouds
11°C
06.10.2025.
Нови Сад
eur
117.1714
usd
99.9415
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

(ФОТО) Очевим и дединим стопама МИХАИЛО ВУЧЕВИЋ ИЗАБРАН ЗА ПОТПРЕДСЕДНИКА ГО СНС: Велика ми је част и обавеза

06.10.2025. 20:00 20:12
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Коментари (0)
снс
Фото: Printscreen/Instagram/mihailovucevic_

На данашњој седници Градског одбора Српске напредне странке за њеног потпредсника је изабран Михаило Вучевић, син председника СНС и саветника Александра Вучића, Милоша Вучевића

Велика ми је част што сам данас изабран за потпредседника Градског одбора Српске напредне странке у Новом Саду. Ово је признање, али и велика обавеза да радом оправдам поверење. Хвала свима који су ми указали поверење, поручио је Вучевић и додао:
 

„Живела Србија!“.

СНС: Цвија Васић секретар странке
 

На данашњем састанку Градског одбора Српске напредне странке нови сад изабрани су потпредседници:

Михаило Вучевић
Дина Вучинић
Урош Лончар
Милан Ђурић
Дане Баста
Милан Тешовић

За секретара странке изабрана је Цвија Васић, а за председника Уније младих Алекса Стојковић.

милош вучевић снс снс нс
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Вести Политика
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
ПРЕСВУЧЕНИ "ДЕМОКРАТА" ДРАГАН ЂИЛАС ЗНА САМО ДА ЗАБРАЊУЈЕ И ХАПСИ Лидер СНС Вучевић сасуо вођи блокадера истину у лице: Народ неће лопове!
Милош

ПРЕСВУЧЕНИ "ДЕМОКРАТА" ДРАГАН ЂИЛАС ЗНА САМО ДА ЗАБРАЊУЈЕ И ХАПСИ Лидер СНС Вучевић сасуо вођи блокадера истину у лице: Народ неће лопове!

06.10.2025. 11:06 11:13
Волим
0
Коментар
0
Сачувај