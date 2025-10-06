(ФОТО) Очевим и дединим стопама МИХАИЛО ВУЧЕВИЋ ИЗАБРАН ЗА ПОТПРЕДСЕДНИКА ГО СНС: Велика ми је част и обавеза
06.10.2025. 20:00 20:12
Коментари (0)
На данашњој седници Градског одбора Српске напредне странке за њеног потпредсника је изабран Михаило Вучевић, син председника СНС и саветника Александра Вучића, Милоша Вучевића
Велика ми је част што сам данас изабран за потпредседника Градског одбора Српске напредне странке у Новом Саду. Ово је признање, али и велика обавеза да радом оправдам поверење. Хвала свима који су ми указали поверење, поручио је Вучевић и додао:
„Живела Србија!“.
СНС: Цвија Васић секретар странке
На данашњем састанку Градског одбора Српске напредне странке нови сад изабрани су потпредседници:
Михаило Вучевић
Дина Вучинић
Урош Лончар
Милан Ђурић
Дане Баста
Милан Тешовић
За секретара странке изабрана је Цвија Васић, а за председника Уније младих Алекса Стојковић.