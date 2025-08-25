ВЕЈПОВИМА ПРЕНОСЕ КЛИЦЕ! ПОЗНАТИ ПЕДИЈАТАР САВЕТУЈЕ ПРЕД ПОЧЕТАК ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ Ево који вируси вребају, а шта ПРВАЧИЋИ морају да имају у школској торби
Почетак школске године за децу доноси радост, али и вирусе који су неизоставни део сваке године!
Педијатар др Саша Милићевић је данас, гостујући у Новом јутру на ТВ Пинк говорио о предстојећој школској години као и вирусима који су опасни по децу. Наиме, он је истакао да заједно са малишанима, у школу крећу и вируси.
- Они ће од првог часа размењивати вирусе, и родитељи морају да знају да ће деца доносити болест кући. Најобичније то буду класични вируси, али и стомачни, који се преносе ручицама. Они размењују прибор, ово оно, старији пуше вејпове, и на тај начин се преносе клице. Биће деце која су и у периоду инкубације. Имаће симптоме... Варичеле такође, оне могу 21 дан да се инкубирају, и никоме неће бити јасно одакле то. А дете се можда заразило на распусту - каже он.
Како додаје, мере заштите не постоје, истичући да деца, нажалост не перу редовно руке, што је главно у борби против вируса.
- Родитељи малој деци, односно првачићима могу да ставе алкохол у торбу. Мислим, родитељи децу морају да науче да оловке, гумице и остало не стављају у уста. Морају да спавају више, они увече остају, екрани, игрице, Тешко им је отргнути то. Некада је родитељима и лакше, да мало "дану душом" - насмејао се доктор.