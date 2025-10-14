overcast clouds
Без "седмице", али са три нова милионера ИЗВУЧЕНИ БРОЈЕВИ 81. КОЛА ИГРЕ НА СРЕЋУ ЛОТО

14.10.2025. 20:27 20:38
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Коментари (0)
Фото: Tanjug/jutjub/printskrin

У 81. колу игре на срећу Лото, према извештају Државне лутрије Србије, седмица која је вредела 1.200.000 евра није извучена.

Извучени су бројеви 32, 35, 34, 29, 12, 9 i 36

Шестицу су погодила 3 играча и они су богатији за 1.275.670 динара.

Ни у игри Лото плус није било седмице која је износила 850.000 евра, а извучени су бројеви 34, 15, 3, 25, 21, 29 i 28.

Такође ни у Џокер игри  која се играла за 400.000 евра  није било срећних добитника.

Извучени су бројеви:  9, 0, 1, 6, 3 i 0.

Наредно коло је 17 октобра.

лото лото добитак лото добитник лото извлачење лото плус лото премија шестица
