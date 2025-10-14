Без "седмице", али са три нова милионера ИЗВУЧЕНИ БРОЈЕВИ 81. КОЛА ИГРЕ НА СРЕЋУ ЛОТО
14.10.2025. 20:27 20:38
У 81. колу игре на срећу Лото, према извештају Државне лутрије Србије, седмица која је вредела 1.200.000 евра није извучена.
Извучени су бројеви 32, 35, 34, 29, 12, 9 i 36
Шестицу су погодила 3 играча и они су богатији за 1.275.670 динара.
Ни у игри Лото плус није било седмице која је износила 850.000 евра, а извучени су бројеви 34, 15, 3, 25, 21, 29 i 28.
Такође ни у Џокер игри која се играла за 400.000 евра није било срећних добитника.
Извучени су бројеви: 9, 0, 1, 6, 3 i 0.
Наредно коло је 17 октобра.