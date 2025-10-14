overcast clouds
“Повреде задобила у незгоди у Старој Пазови“ МУП СЕ ПОНОВО ОГЛАСИО О НАВОДНОМ НАПАДУ НА ДЕВОЈКУ: Полиција проверава све доступне информације и наводе у јавности

14.10.2025. 19:52 19:54
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Коментари (0)
Najnovija policija
Фото: Dnevnik

У вези с догађајем о којем је Министарство унутрашњих послова већ обавестило јавност, а који се односи на студенткињу Ању Пушковић, која је изјавила да је задобила повреде од стране полицијског службеника испред Више медицинске школе, Министарство указује на следеће чињенице.

Полиција је 22. априла, око 15.05 часова, од дежурног особља Ургентног центра обавештена да се ради указивања лекарске помоћи јавила Ања Пушковић (2004), без других познатих података.

Према наводима дежурног особља, код наведене су констатоване лаке телесне повреде, без навођења детаља, а утврђено је да је повреде задобила у саобраћајној незгоди која се догодила на територији Старе Пазове, у за сада непознатом својству.

Полиција наставља са предузимањем свих мера и радњи ради утврђивања свих околности овог догађаја.

С обзиром на наведене околности, полиција проверава све доступне информације и наводе који су се појавили у јавности, a које су повезиване са овим случајем.

 

МУП напад на девојку саобраћајна незгода
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
