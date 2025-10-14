Након тврдњи да је полиција претукла ОГЛАСИО СЕ МУП у вези са случајем Ање Пушковић (21)! Ево шта је утврђено
Здравствена установа “Еуромедик”је дана 24. септембра2025. године, у 18.55 часова пријавила ПУ за град Београд да је код њих приступила Пушковић Ања (2004), која је изјавила да је задобила повреде код Више медицинске школе, од стране полицијског службеника код којег је била на информативном разговору.
Поводом наведене пријаве полицијски службеници обавили су разговор са именованом, али иста није желела да сарађује са полицијским службеницима, нити да да било какву информацију о догађају, како је изјавила, по савету свог адвоката.
Извршеним проверама утрђено је да Пушковић Ања наведеног дана није била у просторијама ПУ за град Београд и да полицијски службеници ПУ за град Београд према истој нису поступали.
У складу са Методологијом за спровођење истраге у случајевима злостављања, истог дана усмено, а дана 25.09.2025. писаним путем обавештено је Треће ОЈТ у Београду и СУK.
До данашњег дана нисмо имали захтева за прикупљање потребних обавештења од стране надлежног органа.