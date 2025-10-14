ДВА ТЕШКА МАЛОЛЕТНИЧКА ПИЈАНСТВА Алкохол забрањен млађима од 18, а свако мало дете заврши на “испирању“ у болници ШТА СЕ ДЕШАВА СА СРПСКОМ ОМЛАДИНОМ?
Дечак стар 13 година, који је у недељу пронађен без свести, у стању тешке алкохолисаности у парку "Свети Сава" у Нишу, са друговима је играо игру изазова у којој онај ко изгуби мора да попије алкохолно пиће.
Како сазнаје “Блиц”, дечака су у стању тешког пијанства те ноћи око 23 часа приметили пролазници који су позвали Хитну помоћ па је хоспитализован у Универзитетском - клиничком центру у Нишу ради указивања помоћи.
Како "Блиц" сазнаје, минулог викенда, у УКЦ Ниш примљен је још један малолетник стар 16 година, такође због тешког пијанства. Реч је о два међусобно неповезана случаја.
О случају пијаног тринаестогодишњака је обавештена полиција, која је случај пријавила Основном јавном тужилаштву у Нишу и Центру за социјални рад у Нишу.
- Група дечака у Парку Светог Саве у Нишу играла је игру у којој је онај ко не одговори тачно мора да попије одређену количину алкохола. Количина коју је попио малолетник била је довољна да изгуби свест, па је одмах позвана Хитна помоћ. Да ли се ради о некој новој врсти изазова са друштвених мрежа за сада није познато, као ни одакле деци алкохол и о којој врсти пића се ради. Свакако овај случај представља тему којом би требало да се позабаве надлежни државни органи – каже извор “Блица”.
У Центру за социјални рад у Нишу “Блицу” је потврђено да тринаестогодишњак није раније евидентиран због проблематичног понашања и да су су предузели мере из своје надлежности.
- Дете је из функционалне породице и није раније евидентиран у Центру за социјални рад због проблематичног понашања. Радиће се план услуга са родитељима и дететом. Превентива је најбоља метода рада али када се већ деси оваква ситуација, то је сигнал да се укључује пре свега дете а онда и родитељи или у саветовалиште или у рад са водитељем случаја – каже за “Блиц” директор центра за социјални рад у Нишу Зоран Јовић.
Он наглашава да је овај случај упозорење да родитељи поведу више рачуна о начину на који њихова деца проводе време.
- Апелујемо на све родитеље да повећају контролу како деца проводе слободно време, с ким проводе слободне време и какве игре играју – каже Јовић за “Блиц”.
Други се напио на журци
Што се тиче другог тинејџера, како "Блиц" сазнаје, није било основа за поступање полиције будући да има више од 16 година, што је по Закону о јавном реду и миру старосна граница испод које се малолетницима не смеју продавати алкохолна пића. Он није играо игру изазова, као три година млађи дечак, већ је је према нашим сазнањима био на журци где је попио мало више алкохола, због чега је завршио на принудном трежњењу у болници.
Како сазнајемо, пијани малолетници који су задржани на болничком лечењу се после указане помоћи осећају добро и пуштени су кућама.
- На Клиници за педијатрију су током викенда збринута два малолетна пацијента у стању тешке алкохолисаности. Лекари су им указали неопходну помоћ и они су након терапије и стабилизације стања, пуштени кући. С обзиром да је реч о малолетним лицима нишки УКЦ не може да да више информација – речено је “Блицу” у УКЦ Ниш.
Казна до 500.000 динара
Законом о јавном реду и миру регулисана је продаја алкохолних пића лицима под очигледним утицајем и малолетницима. Члан 21 овог закона прописује да “ко продаје алкохолно пиће лицу које под очигледним утицајем алкохола наруши јавни ред и мир или малолетном лицу које нијенавршило 16 година живота - казниће се новчаном казном од 20.000 до 100.000 динара”. За прекршај из става 1. овог члана казниће се правно лице новчаном казном од 200.000 до 500.000 динара, предузетник новчаном казном од 50.000 до 200.000 динара, а одговорно лице у правном лицу новчаном казном од 20.000 до 100.000 динара.
Забрана продаје алкохола млађима од 18 година
Закон о заштити потрошача још је строжи по питању продаје алкохола малолетницима у погледу старосне границе будући да је чланом 23 предвиђена забрана продаје алкохола, укључујући и пиво, млађима од 18 година.
-Забрањена је продаја, услуживање и поклањање алкохолних пића, укључујући пиво, дуванских производа или пиротехничких средстава, лицима млађим од 18 година живота. У случају сумње да је потрошач лице млађе од 18 година, трговац није дужан да прода или услужи алкохолно пиће, пиво, дувански производ или пиротехничка средства док потрошач не омогући трговцу увид у важећу личну карту, пасош или возачку дозволу - стоји у члану 23 Закона о заштити потрошача. Чланом 188 овог закона предвиђене су и санкције.
-Новчаном казном у износу од 50.000 динара казниће се за прекршај правно лице ако продаје, услужује и поклања алкохолна пића, укључујући и пиво, дуванске производе и пиротехничке производе лицима млађим од 18 година живота, супротно члану 23. став 1. овог закона - наводи се у члану 188.
