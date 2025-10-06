broken clouds
13°C
06.10.2025.
Нови Сад
eur
117.1714
usd
99.9415
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ПОЧЕЛА ВАКЦИНАЦИЈА ПРОТИВ ГРИПА У СРБИЈИ! Имунитет траје до годину дана, ОВЕ ГРУПЕ грађана прве добијају вакцину

06.10.2025. 17:20 18:03
Пише:
Дневник
Извор:
Батут/здравље.курир
Коментари (0)
Фото: Дневник (А. Ерски)

Вакцинација против сезонског грипа почела је данас 6. октобра, након извршене дистрибуције вакцина на вакциналним пунктовима у надлежним домовима здравља.

За сезону 2025/2026. година планирано је и уговорено укупно 332.340 доза вакцине против грипа.

У складу са Правилником о програму обавезне и препоручене имунизације становништва против одређених заразних болести, спроводи се обавезна имунизација лица у посебном ризику од тешких форми и компликација грипа. То су следеће категорије:

           труднице

           лица старија од шест месеци живота са одређеним хроничним поремећајима

           лица старија од 65 година

           чланови породице болесника у повећаном ризику од компликација код којих је контраиндиковано давање вакцине

Поред тога, обавезна имунизација против грипа спроводи се и код лица запослених у здравственим установама.

Вакцина против грипа може се дати истовремено са вакцином против обољења изазваних Стрептококусом пнеумоније за лица у посебном ризику, при чему се вакцине дају у различите екстремитете.

Према епидемиолошким индикацијама вакцинација се спроводи код лица смештених и запослених у геронтолошким центрима, као и код деце, омладине и старих лица смештених у социјално-здравственим установама и лица запослених у тим установама.

Тровалентна вакцина против грипа садржи два типа А вируса грипа и један тип Б овог вируса, у складу са препорукама СЗО за северну хемисферу и одлуци ЕУ за сезону 2025/2026. године, а на основу доминантних типова вируса грипа регистрованих у циркулацији у претходној сезони за које се очекује да могу да изазову како спорадично тако и епидемијско јављање грипа у популацији у сезони која следи. Четворовалентна вакцина против грипа садржи два типа А и два типа Б вируса грипа.

Време неопходно за стицање имунитета износи две до три недеље након вакцинације, а поствакцинални имунитет варира и траје од 6 до 12 месеци, па из тога произилази потреба вакцинације сваке године, као и због варирања сојева вируса грипа које се дешава током сваке године односно сезоне.

Вакцина против грипа је најефективнији и најбезбеднији вид индивидуалне и колективне заштите од грипа.         

 

батут вакцинација вакцинација грађана вакцинација против грипа
Извор:
Батут/здравље.курир
Пише:
Дневник
Вести Друштво
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај