НАСТАВЉЕН ОБРАЧУН КРИМИНАЛНИХ КЛАНОВА У ЦРНОЈ ГОРИ У последња два месеца убијена четворица шкаљарца
ПОДГОРИЦА: За два месеца на територији Црне Горе убијена су четири припадника тз. шкаљарског клана, а како се сумња, иза тих убистава стоје припадници тзв. кавачког криминалног клана.
Међу убијенима су и лица која су према евиденцији полиције и оперативним подацима високопозиционирани у "шкаљарском" клану.
Поред четири ликвидације, у наведеном прериоду извршена су и два напада и то покушај убиства Марка Љубише Кана и рањавање Т.С., случај за који се сумња да је мета био Стефан Белада, који је недуго затим и убијен.
Бобан Сјеклоћа, који према оперативним подацима полиције слови за једног од вођа "шкаљарског клана", убијен је синоћ код плаже Трстено. За њим је полиција трагала неколико година.
Сјеклоћа је обухваћен оптужницим Специјалног државног тужилаштва поводом шверца кокаина. Оптуживан је и да је помагао у убиству Андрије Газиводе и Пера Мухадиновића које је извршено 2020. године на Цетињу, пише подгорички Дан.
Убиство Сјеклоће је прво пријављен као саобраћајна несрећа. Ватрогасци су, према незваничним информацијама, први дошли на лице места да би интеренисали у случају удеса. Међутим, затекли су беживотно тело мушкарца са прострелним ранама.
Жртва је погођена у пределу главе. Сумња се да је убијен док се кретао аутомобилом у којем је и пронађен.
Због убиства које се догодило код плаже Трстено успостављена је била тотална блокада ширег лица места.
На подручју Престонице Цетиње, у месту Угњи, 24. септембра убијени су Стефан (Мило) Белада (48) и Андрија Ивановић. Њихова тела полиција је пронашла у возилу паркираном на макадамском проширењу локалног пута, удаљеном око 250 метара од главног пута Цетиње–Будва. И ово убиство означено је као наставак сукоба кланова.
Из Управе полиције је недавно саопштено да је једна особа ухапшена због сумње да је помагала у убиству Стефана Беладе и Андрије Ивановића.
Которанин Радован Кривокапић (44) убијен је 29. августа у ноћним сатима у насељу Златне њиве у том граду.
Како су медији објавили Кривокапић је наводно био близак шкаљарском клану. У Кривокапића је пуцано док се налазио на тераси своје куће. Кривокапић је тада са тешким повредама и без свести примљен у которску болницу где је од задобијених повреда преминуо.
Кривокапић је, како су објавили раније медији, саслушаван 2016. у истрази поводом подметања пожара у которској дискотеци “Максимус”.