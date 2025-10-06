Пао мртав на лицу места! ОГЛАСИО СЕ МУП ПОВОДОМ ТРАГЕДИЈЕ КОД ПРИЈЕПОЉА: Ловцу који је УБИО ДУГОГОДИШЊЕГ ПРИЈАТЕЉА одређено задржавање до 48 сати
ПРИЈЕПОЉЕ: Пријепољски инспектори у сарадњи са Основним јавним тужилаштвом, ухапсили су А. А. (42) због постојања основа сумње да је извршио кривично дело нехатно лишење живота.
Како се сумња, он је јуче, током лова у месту Хрта у околини Пријепоља, из ловачке пушке нехатно устрелио четрдесетчетворогодишњег мушкарца из Пријепоља, који је од задобијених повреда преминуо на лицу места - потврђено је за агецнију РИНА.
Према незваничним информацијама, двојица ловаца били су дугогодишњи пријатељи, а до трагедије је дошло у неприступачном терену, када је осумњичени, мислећи да пуца на дивљу свињу, погодио колегу. На лице места изашле су екипе полиције, хитне помоћи и ватрогасно-спасилачке јединице које су извукле тело страдалог.
Осумњиченом А. А. одређено је задржавање до 48 сати, након чега ће, уз кривичну пријаву, бити приведен надлежном тужиоцу.