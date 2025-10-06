light rain
14°C
06.10.2025.
Нови Сад
eur
117.162
usd
99.9761
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

Пао мртав на лицу места! ОГЛАСИО СЕ МУП ПОВОДОМ ТРАГЕДИЈЕ КОД ПРИЈЕПОЉА: Ловцу који је УБИО ДУГОГОДИШЊЕГ ПРИЈАТЕЉА одређено задржавање до 48 сати

06.10.2025. 16:37 16:40
Пише:
Дневник
Извор:
РИНА
Коментари (0)
рина
Фото: RINA

ПРИЈЕПОЉЕ: Пријепољски инспектори у сарадњи са Основним јавним тужилаштвом, ухапсили су А. А. (42) због постојања основа сумње да је извршио кривично дело нехатно лишење живота.

Како се сумња, он је јуче, током лова у месту Хрта у околини Пријепоља, из ловачке пушке нехатно устрелио четрдесетчетворогодишњег мушкарца из Пријепоља, који је од задобијених повреда преминуо на лицу места - потврђено је за агецнију РИНА.

Према незваничним информацијама, двојица ловаца били су дугогодишњи пријатељи, а до трагедије је дошло у неприступачном терену, када је осумњичени, мислећи да пуца на дивљу свињу, погодио колегу. На лице места изашле су екипе полиције, хитне помоћи и ватрогасно-спасилачке јединице које су извукле тело страдалог.

Осумњиченом А. А. одређено је задржавање до 48 сати, након чега ће, уз кривичну пријаву, бити приведен надлежном тужиоцу.
 

несрећа несрећан случај лов ловац МУП
Извор:
РИНА
Пише:
Дневник
Вести Хроника
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
МИСЛИО ДА ЈЕ ДИВЉА СВИЊА У лову убио најбољег пријатеља УЖАСНА ТРАГЕДИЈА КОД ПРИЈЕПОЉА
2

МИСЛИО ДА ЈЕ ДИВЉА СВИЊА У лову убио најбољег пријатеља УЖАСНА ТРАГЕДИЈА КОД ПРИЈЕПОЉА

06.10.2025. 10:07 10:08
Волим
0
Коментар
0
Сачувај