СЈАЈНИЈИ И ВЕЋИ НЕГО ИКАД Први овогодишњи супермесец вечерас над Србијом
Љубитељи астрономије могу да се радују и 2026. години, која доноси две помрачења Месеца.
У ноћи између понедељка и уторка, небо ће нам приредити посебан призор - Месец ће изгледати нешто већи и светлији него иначе. Реч је о феномену познатом као супермесец, првом од три која нас очекују ове године. Како наводи Daily Mail Online, овај догађај означава тренутак када се пун Месец нађе у тачки своје орбите најближој Земљи.
Супермесец настаје када се пун Месец поклопи са перигејем - тачком у Месечевој елиптичној путањи у којој је најближи нашој планети. Због те блискости, Месец може изгледати и до 14 одсто већи и чак 30 одсто светлији у односу на најмањи и најтамнији пун Месец током године, познат као микромесец.
Иако звучи импресивно, стручњаци напомињу да разлика није увек лако уочљива голим оком. Дерик Питс, главни астроном Института „Франклин“ у Филаделфији, истиче да то није нарочито ретка појава.
„Ако једноставно погледате Месец високо на небу, без објеката за поређење, нећете стећи прави утисак о његовој величини“, објашњава Питс.
Разлика је, каже он, најприметнија када је Месец ниско на хоризонту, поред зграда или дрвећа, што ствара оптичку илузију да изгледа много већи.
За посматрање супермесеца није потребна никаква посебна опрема попут телескопа или двогледа — довољно је да подигнете поглед ка небу, под условом да га не прекривају облаци. Феномен је видљив са свих делова света.
Током овог приближавања, Месец ће бити удаљен око 361.459 километара од Земље. Иако је ово први супермесец у низу, према подацима NASA-е, најспектакуларнији и најближи Земљи очекује нас у новембру, а затим још један у децембру.
Љубитељи астрономије већ могу да се радују и 2026. години, која ће донети две помрачине Месеца. У марту ће се догодити потпуна помрачина видљива широм Северне Америке, Азије и Аустралије, док нас у августу исте године очекује делимична, видљива из обе Америке, Африке и Европе.
Зато, ако вас вечерас послужи ведро време — не пропустите да подигнете поглед ка небу. Иако је промена у величини суптилна, сјај првог овогодишњег супермесеца сигурно ће улепшати ноћ.