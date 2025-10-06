light rain
СТИЖЕ НАМ ПРВИ СУПЕРМЕСЕЦ У ГОДИНИ Истина ће испливати на површину, ломе се све илузије

06.10.2025.
Пише:
Дневник
Извор:
Информер
Овај први Супермесец 2025. године донеће емотивне потресе, нагле одлуке, преокрете и судбински сусрет са сопственом истином.

Када Месец засија већим сјајем и приближи се Земљи, не осветли само ноћно небо – он осветли и оно што годинама кријемо у себи. Ништа неће остати скривено - ни суза, ни истина, ни жеља коју сте потиснули.

ОВАН

Осећате снажан притисак да нешто промените - и биће то неизбежно.
Супермесец отвара врата нових прилика, али само ако се одрекнете потребе да све држите под контролом. Порука: Кад отпустите, долази оно право.

БИК

Емоције се преливају као бујица - нешто што сте дуго ћутали сада тражи глас.
Овај Месец вам враћа моћ да бирате срцем, а не навиком.Порука: Љубав није рутина, то је одлука изнова сваког дана.

БЛИЗАНЦИ

Ваше мисли јуре, али Супермесец их успорава. Сада ћете морати да погледате истини у очи - кога заправо слушате: разум или страх? Порука: Када утишате буку око себе, чућете одговор.

РАК

Владар вашег знака се враћа по своје, а то значи сузе, искреност и исцјељење. Све што вас је болело до сада постаје лекција, не рана. Порука: Не бежите од осећања - то су ваши најискренији савезници.

ЛАВ

Осећате како вам срце гори, али овај пламен сада тражи смисао. Супермесец вам доноси сцену – али тражи да на њој будете искрени, не савршени. Порука: Нисте дужни да будете снажни увек – будите стварни.

ДЕВИЦА

Време је да се ослободите свега што вас исцрпљује - људи, обавеза, страхова.
Овај Месец чисти ваш простор и мисли, али то може болети. Порука: Ред почиње кад признате шта више није ваше.

ВАГА

Супермесец вам враћа питање: "Да ли сте ви срећни или само мирни?" Нећете више моћи да се кријете иза равнотеже – нешто мора да превагне. Порука: Љубав није компромис, то је избор који има тежину.

ШКОРПИЈА

Све оно што сте потиснули сада се враћа на површину, али у новој форми. Енергија вам расте, али вас тера да отпустите контролу. Порука: Снага није у тајнама, већ у истини коју више не кријете.

СТРЕЛАЦ

Супермесец вам пали искру авантуре, али и жељу за дубином. Схватићете да није свака слобода бекство - понекад је то повратак себи. Порука: Кад кренете, немојте гледати уназад.

ЈАРАЦ

Свет који сте градили почиње да се мења, а ви схватате да то није крај, већ ново поглавље.
Супермесец вам доноси разумевање да рањивост није слабост.
Порука: Скините оклоп и свет ће вам прићи ближе.

ВОДОЛИЈА

Све што сте гурали под тепих сада добија облик и име. Људи око вас показују право лице, а ви бирате коме ћете отворити срце. Порука: Није свако искрен онолико колико звучи - али ви јесте.

РИБЕ

Овај Месец вас буди из сна који сте предуго сањали. Машта постаје план, а план добија облик.
Порука: Не чекајте чудо - ви сте то чудо које сте тражили.

Супермесец 2025. године није "још један пун Месец" - он је позив да се промените, да пресечете оно што вас спутава и да почнете да живите онако како сте одувек желели.

Неки односи ће се завршити, али оно што долази после биће право, искрено и снажно. Јер, кад Месец засија најјаче, светлост обасја и оно што смо покушавали да сакријемо.

