(ВИДЕО) НЕМАЊА ЈЕДИНИ У СРБИЈИ ВОЗИ ОВАЈ ОЛДТАЈМЕР Наследио га је од покојног ујака, а ево шта о њему каже возач: Девојке боље реагују него на џипове!

06.10.2025. 09:07 09:26
Пише:
Дневник
Извор:
Информер/Дневник
Фото: unsplash.com

Лозничанин Немања Радаљац (24) могао би да направи бизнис од свог хобија, али засад је задовољан што једини у Србији вози овакав "аутић"

Ко први пут види његову "машину", обично с одушевљењем и каже: "какав аутић"!  

Мали жути олдтајмер личи на играчку на точковима, али кад чујете како је настао, онда заслужује дубоко поштовање, а његов креатор све похвале. 

Прича почиње још 70- их година прошлог века, када су Немањин покојни ујак и пријатељ Вељко желели да "склопе" сопствени "баги".

Годинама касније, Вељко је понудио Немањи да преузме возило. Шкољка је скинута са "бубе", шасија скраћена и уграђен специјалан оклоп, а мотор је оригинални, недавно генерално сређен. "Баги" је легализован још 80-их, па га Немања данас сасвим регуларно региструје и вози, углавном током лета.

- Где год се појавим, деца застају, питају да се провозају. Људи се окрећу, смешкају, а и девојке реагују боље него на скупе џипове - прича Немања кроз осмех.

Љубав према аутомобилима прати га од тинејџерских дана. Први ауто купио је са 17 година, белог "фиат панду" за 500 евра, а затим је уследио и дуго жељени "голф 7" ГТД.

олдтајмери
