ОВА ТРИ УРЕЂАЈА НИПОШТО НЕ УКЉУЧУЈТЕ У ИСТИ ПРОДУЖНИ Може довести до пожара

05.10.2025.
Пише:
Дневник
Извор:
krstarica.com
utičnica
Фото: pixabay.com/ilustracija

Ова три уређаја најчешће изазивају пожаре у домаћинству – проверите одмах да ли их користите погрешно и заштитите свој дом.

Већина људи мисли да продужни каблови служе за све и свашта, али три кућна уређаја посебно повећавају ризик од пожара. Ако их укључујете на погрешан начин, мали тренутак непажње може довести до катастрофе.

У наставку откривамо који уређаји и које грешке најчешће доводе до опасних ситуација, како бисте заштитили свој дом и породицу.

1. Електрични грејачи и радијатори

Ови уређаји троше много струје и брзо загревају кабл. Укључивање у продужни кабл повећава ризик од прегревања, кратког споја и пожара. Стручњаци саветују да електричне грејаче увек прикључујете директно у зидну утичницу и да их никада не остављате без надзора док раде.

2. Микроталасне и мали кухињски уређаји

Микроталасне пећнице, мини рерне и апарати за кафу имају високу потрошњу и честе вршне скокове струје. Продужни каблови често нису предвиђени за такву потрошњу. Најчешћа грешка је комбиновање ових уређаја са другим прикључцима у истом каблу, што може довести до искрења и пожара.

3. Фенови и апарати за косу

Фенови и пегле за косу генеришу додатну топлоту и траже стабилну електричну мрежу. Продужни каблови нису дизајнирани да издрже константан висок напон. Укључивање више уређаја истовремено или продужавање кабла преко тепиха или намештаја додатно повећава ризик од прегревања и пожара.

utičnica
Фото: pixabay.com/ilustracija

Хитне мере за сигурност

Користите само сертификоване продужне каблове са ознаком максималне снаге.

Не прикључујте више уређаја одједном у исти продужни кабл.

Редовно проверавајте каблове и утичнице на знаке оштећења или прегревања.

Не прекривајте каблове намештајем, теписима или тканинама које могу задржавати топлоту.

Увек искључујте уређаје из каблова када их не користите.

Понекад и најмања грешка у кући може довести до великих катастрофа. Ако следите ове препоруке, ваша кухиња и дом биће сигурни, а ви и ваша породица мирни.

